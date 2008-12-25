AKP'li başkan CHP'ye geçti

Kars Belediye Başkanı AKP'li Naif Alibeyoğlu, önümüzdeki seçimler için aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek CHP'ye geçti. Alibeyoğlu'nun CHP'den aday olarak gösterilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.



Kars'ta 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen ve kurulduktan sonra AKP'ye geçen Naif Alibeyoğlu, 2004 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. Başbakan Erdoğan'ın önceki gün milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerden sonra Kars'ın da aralarında bulunduğu 16 ilin mevcut belediye başkanıyla devam etmeyeceğini açıklamasının ardından Alibeyoğlu, CHP ile görüşmeye başladı. AKP'den aday adaylığı başvurusunu çeken Alibeyoğlu, partisinden istifa etti.



CHP'ye geçtiğini açıklayan Alibeyoğlu'nun Kars'ta CHP'den aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. CHP Kars İl Başkanı Çetin Bilgir, Alibeyoğlu'nun başkan adayı olarak gösterileceğini söyledi.