AKP’li başkan CHP’li başkanı ezmeye çalıştı

Yenişarbademli Belediye Başkanı AKP'li Musa Macit'in aracını, CHP ilçe başkanının üzerine sürdüğü ileri sürüldü.



CHP Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner, Yenişarbademli Belediye Başkanı AKP'li Musa Macit'in makam aracını, belediyede görevli memur oğlunun da başka bir otomobili CHP İlçe Başkanı Osman Durmaz'ın üzerine sürdüğünü iddia etti. Başkan Macit ise suçlamaları yalanladı.



CHP Milletvekili Coşkuner, yerel seçim öncesinde Isparta'daki bazı AKP'lilerin ortamı germeye çalıştığını ileri sürdü. Coşkuner, 22 Ocak gecesi saat 23.30 sıralarında, Yenişarbademli İlçesi Belediye Başkanı Musa Macit'in kendi kullandığı makam aracını, belediyede çalışan memur oğlu Mehmet Macit'in ise içinde bir işçinin de bulunduğu başka bir otomobili CHP'nin İlçe Başkanı Osman Durmaz ve beraberindeki Hasan Serin'in üzerine sürdüğünü ileri sürdü.



Canlarını zor kurtardılar



CHP İlçe Başkanı Durmaz'ın üzerine iki aracın da kasti sürüldüğünü iddia eden Milletvekili Coşkuner, İlçe Başkanının canını zor kurtardığını kaydetti. Coşkuner olayı şöyle anlattı:



"İlçe Başkanımız ve yanındaki Hasan Serin'in üzerine 2 araba da kasti sürülmek kaydıyla ciddi ve kabul edilemez bir harekette, hatta suçta bulunulmuştur. Canlarını kurtarmak isteyen ilçe başkanımız ve Hasan Serin can havliyle Ayhan Durmaz adlı vatandaşın evinin avlusuna girmişlerdir. Ancak belediye başkanı ve oğlu arabalarında ilçe başkanımızın evinin önünde beklemeye devam etmişlerdir. Evinin hemen önünde olayın olması ve son derece kışkırtıcı bu olayın kasti ve kendisinin suça teşvik edilmek üzere yapıldığının farkında olan ilçe başkanımız, dışarı çıkıp bu şahısların istediği kavga ortamını yaratmamak adına avlu içinde beklemeye devam ederken CHP İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Erdem'i arayarak durumdan haberdar etmiş, polise haber vermesini istemiştir. Mustafa Erdem polise haber verdikten sonra yakın olduğu olay yerine şahsi aracıyla gitmiştir. Osman Durmaz, Mustafa Erdem'in aracına binerken beklemekte olan 2 otomobil yanına durarak hatta adeta sıkıştırarak durumu daha da çirkinleştirmişlerdir."



Küfür etmişler



AKP'li Belediye Başkanı ile memur oğlu ve işçisinin araçlardan inip ağza alınmayacak küfürler ettiğini de ileri süren Milletvekili Coşkuner, "Hatta ilçe başkanlığından istifa etmezse Osman Durmaz'ı yaşatmayacağını söylemiş, 'Yenişar'ı sana dar ederim. Bundan sonra benden kork. Bu seçim kanlı geçecek' diyerek tehditler savurmuştur. Belediye Başkanı, AKP'ye oy vermeyenlere de çok çirkin küfürler etmiştir" dedi.



Konunun polise intikal ettiğini ve AKP'li Belediye Başkanı ile oğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Coşkuner, hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına inançlarının tam olduğunu belirtti.



İftira atıyorlar



Yenişarbademli Belediye Başkanı AKP'li Musa Macit, hakkında ortaya atılan iddiaların seçim öncesi tasarlanmış iftiralardan ibaret olduğunu söyledi. Böyle bir olaydan haberi dahi olmadığını kaydeden Macit, "Olayın polise intikal ettiğini belirtiyorlar, ama şu ana kadar hiç kimse benim ifademi almadı. Çağırırlarsa da gideriz, açıklamamızı yaparız" dedi.

