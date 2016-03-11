AKP'li başkan adayı dergideki aktörü kendine benzetti; editörleri dava açmakla tehdit etti

Ocak ayında ilk sayısı yayımlanan polisiye edebiyat dergisi 221B'nin kapağında yer alan İngiliz aktör David Suchet, He AKP'nin Niğde belediye başkan aday adayı İbrahim Bıçkı'yı harekete geçirdi. Kapaktaki David Suchet'i kendisine benzeten Bıçkı, derginin editörlerinden Hüseyin Çukur'a ulaşarak, "Hepinizi mahkemeye vereceğim" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, olay şöyle gelişti: Labirent Yayınları'nın genel yayın yönetmeni ve polisiye edebiyat dergisi 221B'nin yayın kurulu üyesi Hüseyin Çukur'un ofis telefonu çalar. Telefonun ucundaki ses, kendisinin Niğdeli İbrahim Bıçkı olduğunu söyler ve “Derginin kapağına benim fotoğrafımı nasıl koyarsınız? O fotoğrafı nasıl çektirdiğinizi biliyorum” diye bağırır. Yayıncı Hüseyin Çukur şaşkınlığını gizlemeye çalışarak, fotoğrafın İngiliz aktör David Suchet olduğunu anlatmaya çalışır. Ancak Niğdeli AKP'li Bıçkı, sesini daha da yükselterek “Sadece bıyıklarla oynamışsınız, sizi mahkemeye vereceğim” der. Yaklaşık on beş dakikalık telefon görüşmesi, yayıncı Hüseyin Çukur'un "N'olur bizi mahkemeye verin de biraz eğlenelim" diyerek telefonu kapatmasıyla sona erer.





İbrahim Bıçkı’nın kendini benzettiği David Suchet kimdir?



2 Mayıs 1946'da doğan David Suchet, RTS, BPG ve UİFF ödüllü İngiliz aktör. Pek çok film ve dizide rol aldı. En iyi bilinen rolü Hugh Fraser ve Pauline Moran ile birlikte yer aldığı İngiliz televizyon draması Agatha Christie's Poirot'daki Hercule Poirot karakteridir.