AKP'li başkan: 5 koli rakı içtik

AKP’li Başkan: Davette 5 koli rakı, 100 litre şarap, 1 koli votka, 1 koli cin, 5 kasa bira içtik.



Datça'da AKP İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen belediye başkan adayı tanıtım toplantısında içki servisi yapılması ilçede günün konusu oldu. AKP İlçe Başkanı Haluk Laçin, herkesin yaşam biçimine saygılı olduklarını belirterek, “Bizi bölüp ayrıştırmak isteyenlere Datçalılar en iyi cevabı vermiştir” dedi.



AKP İlçe Başkanı Haluk Laçin, tanıtım kokteylinde davetlilere içki dağıtılması konusunda parti teşkilatı, seçim komitesi ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Soytok’un ortak karar aldığını ve harcamaları bölüştüğünü belirterek, “Aday tanıtım kokteyline bine yakın Datçalı katıldı. Davette, 5 koli rakı, 100 litre şarap, 1’er koli votka ve cin ile 5 kasa bira tüketildi. Gelen misafirlerimize alkolün yanı sıra, meyve kokteyli, meşrubat ve çay da ikram edildi” dedi. Haberlerin yeraldığı gazeteleri ilçede hiçkimsenin elinden düşmediğini ifade eden Laçin, “Parti olarak dün olduğu gibi bugün de herkesin yaşam biçimine saygılıyız. İçki içen içkisini, meşrubat içen meşrubatını aldı. Halkın partisi olduğumuzu, her kesime hitap ettiğimizi, bir kitle partisi olduğumuzu gösterdik” dedi.

