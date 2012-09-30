AKP'li Bal: Eğer bir restorasyon olacaksa ilk akla gelen başkanlık sistemidir

Başkanlık sistemiyle ilgili hazırlamış olduğu raporu geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan’a sunan AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, bugünkü kongrede gündeme geleceği söylenen restorasyonun yeni bir siyasal yapı olabileceğini, Başkanlık sisteminin yanı sıra yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin de gündeme taşınabileceğini söyledi.

Taraf gazetesine konuşan İdris Bal, bugünkü kongre için “Eğer bir yapının restorasyonundan bahsediliyorsa, 2023 olabilir ya da başka bir zaman olabilir, geleceğe yönelik ülkenin daha verimli yönetilebilmesi halka hizmetlerin daha iyi götürülmesi anlamında bazı reformlar olabilir. Muhtemelen sayın Başbakan ülkenin siyasal yapısıyla, modeliyle alakalı, belki yerel yönetimlerle alakalı, devletin işleyişiyle alakalı yeni düzenlemelerden bahsedecektir.

Eğer bir restorasyon olacaksa ilk akla gelen başkanlık sistemidir. Yerel yönetimlerin yetkisinin artırılması, Büyükşehirler yaygınlaştırılıyor, bir sürü şey akla gelebilir.” İdris Bal yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili de “Dünyanın her yerinde yetkinin yerel yönetimlere aktarılması oluyor. Özerklik olmasa bile, halka daha iyi hesap verir, daha iyi denetlenir düşüncesiyle yerel yönetimler güçlendiriliyor” dedi.