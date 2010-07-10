AKP'li Bakırcı kararı salı gününe kaldı

T24 - AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın durumu ile ilgili, ''Zannediyorum önümüzdeki salı yada çarşamba günü yapılacak MYK toplantısında biz sunumumuzu yapacağız. Kurulun kararını alacağız. Bu karar çerçevesinde artık konu sonuçlanmış olacak'' dedi.



Bazı sözleri basına yansıyan Rize Belediye Başkanı Bakırcı'nın durumu ile ilgili AKP Genel Merkezi'nde toplantı yapıldı.



Toplantının ardından, parti genel merkezinden ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, bir basın mensubunun, ''Halil Bakırcı ile ilgili bugün bir karar bekleniyordu. Sonuç ne olacak?'' sorusu üzerine, Bakırcı'ya ilişkin olarak Yerel Yönetimler Başkanlığının incelemelerini ve araştırmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Bu çerçevede bugün Rize Belediye Başkanı Bakırcı, Rize İl Başkanı Hasan Karal, iki milletvekili ve 16 Belediye Meclis üyesinin Ankara'ya davet edildiğini ve kendileriyle tek tek görüşme yapıldığını belirten Tanrıverdi, sorunun çözümü noktasında her birinin görüşünü aldıklarını kaydetti.



Tanrıverdi, ''Tabii ki Sayın Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak inceleme ve araştırma yapıyoruz. İnceleme ve araştırmalarımızı tamamladığımızda MKYK'ya ya da MYK'ya sunumumuzu yapacağız. MKYK veya MYK tüzüğümüz gereği karar verecektir. Zannediyorum önümüzdeki salı yada çarşamba günü yapılacak MYK toplantısında biz sunumumuzu yapacağız. Kurulun kararını alacağız. Bu karar çerçevesinde artık konu sonuçlanmış olacak'' diye konuştu.





''Biz bu olaylara kesinlikle duygusal yaklaşmayız''



''Sizin sunumunuz ne yönde olacak? İhracı yönünde bir beklenti içine girelim mi?'' sorusunu ise Tanrıverdi, şöyle yanıtladı:



''Doğrusu bildiğiniz gibi, olayın cereyan ettiği andan bu yana, incelemelerimizi sürdürüyoruz. Biliyorsunuz Rize'ye de iki arkadaşımızı görevlendirdik. Onlar yerinde de inceleme yaptılar. Bu çerçevede raporlar henüz bölük pürçük. Bugün de şu saate kadar devam etti. Yarın bir çalışma yaparak raporları bütünleştirmeye ve arkadaşlarımızla da bir sonuca ulaşmaya, daha doğrusu karar belirtmeye çalışacağız. Yarın, yetmezse pazartesi günü MYK'ya sunacağımız raporu ortaya çıkarırız.''



Tanrıverdi, ''Sizin kişisel olarak görüşünüz nedir?'' sorusu üzerine, ''Burada kişisel görüşler önemli değil. Partinin görüşü önemli. Dolayısıyla biz bu olaylara karşı kesinlikle duygusal yaklaşmayız'' dedi.





