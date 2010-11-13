T24 - CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu 'Trilyonluk yolsuzluk davasında AKP'li bakanlar, yöneticiler var' dedi...





CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, "56 sanıklı ve trilyonlarca yolsuzluğun konu olduğu"nu söylediği bir davanın, iki kez yapılan temyiz incelemesi de dahil 5 ayda sonuçlandığını söyledi. Milliter gazetesinde yayımlanan yazı şöyle:



Kulkuloğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yargıdaki iş yükünün ağır olduğunu ve davaların ne kadar uzun sürdüğünün herkes tarafından bilindiğini dile getirdi. Kulkuloğlu, "tek celseli boşanma davasının bile en erken 4 ay sürdüğü" Kayseri Adliyesindeki "56 sanıklı trilyonlarca liralık yolsuzlukla ilgili bir kamu davası"ndaki yargılamanın "Yargıtaydaki iki temyiz incelemesi de dahil 5 ayda bitirildiğini" öne sürdü.



"Beraatle sonuçlandığını" belirttiği davayla ilgili "suç duyuruları ve farklı hukuki süreçler olduğunu" ifade eden Kulkuloğlu, "Muhtemelen sayın Genel Başkanımız da bu konuda bir şeyler söyleyecek.



Çünkü bu dosya onun elinde" diye konuştu.





DAVADA KİMLER YARGILANIYOR



Bir basın mensubunun, “Bu trilyonluk davada kimler yargılanıyor?” sorusuna Kulkuloğlu, “Şehrin tüm yöneticileri, AKP iktidarı yöneticileri, Bakanlar Kurulu’ndan insanlar, AKP yöneticileri, Türkiye tarihine örnek olacak bir davadır” dedi. “Kaç Bakanlar Kurulu üyesi var?” sorusuna ise Kulkuloğlu, “Hep beraber göreceğiz” demekle yetindi.





DOSYA KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNÜNDE



“İsim verebilir misiniz?” sorusuna ise CHP’li milletvekili, “Şu anda veremem. Yargıda karşı süreç başlatılmış durumda. Davalar açılıyor. Herhalde 100’e yakın dava açılmış olacak. Suç duyurularında bulunulmuş olacak. Muhtemelen Sayın Genel Başkanımız da bu konuda bir şeyler söyleyecek. Çünkü onun elinde bu dosya” diye konuştu.



“Suç duyurusunda ve dava da siz de müdahil misiniz?” sorusuna da Kulkuloğlu, “Evet, Türk halkı adına müdahilim” dedi.







