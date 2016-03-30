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AKP’li Bahçekapılı: Mahir Çayan ve arkadaşlarını saygıyla anıyorum

HDP'li Baluken: Kızıldere ruhu bugün HDP'yi var eden ruhtur

30 Mart 2016 22:49

Meclis Başkanvekili AKP’li Ayşe Nur Bahçekapılı, "Ben de 30 Mart'ta öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarını saygıyla anıyorum" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 30 Mart 1972'de Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) lideri Mahir Çayan ve 9 kişinin öldürüldüğü Kızıldere Katliamı'nı gündeme getirdi.

Özel, "10 devrimci yurtsever gencin katledilişinin yıldönümünü CHP olarak burada esefle hatırlıyor ve kınıyoruz. 12 Mart müdahalesi koşullarında hukuk dışı cezalandırılan tüm gençlerin cezalarının yok sayılacağı bir iadei itibarın yapılacağı ve o cezaların doğurduğu çeşitli sıkıntıların çözülerek hak iadelerinin kendilerinin ailelerine yapılabileceği düzenlemeler de herhalde bu Meclis'te tüm partilerin ortak sorumluluğunda" dedi.

Meclis Başkanvekili AKP'li Ayşe Nur Bahçekapılı, "Ben de 30 Mart'ta öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarını saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de, "Çayan ve arkadaşları darbenin en karanlık günlerinde korkusuzca yoldaşlarını sahiplenmişlerdir. Kızıldere ruhu bugün HDP'yi var eden ruhtur. Mahir Çayan ve arkadaşlarının mirasının takipçisi olduğumuzu onların mücadelesi önünde saygıyla eğildiğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

 

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