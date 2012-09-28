'İstanbul Büyükşehir'e başörtülü adaylar olacak'

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için önümüzdeki yerel seçimlerde başörtülü adayların olacağını söyledi.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür pazar günü yapılacak AKP 4. Olağan Büyük Kongresi öncesi Babuşcu ile görüştü. Övür, Babuşcu ile sohbetini 'AK Partili Babuşçu iddialı: Yüzde 55' başlığı ile bugünkü (28 Eylül 2012) köşesine taşıdı.

AKP'nin genel seçimlerdeki hedefinin yüzde 55 olduğunu anlatan Babuşcu, yerel seçimlerde başörtülü adayların olacağını ve meclislerde görev yapacağını söyledi.

Babuşcu, "Yerel ve genel seçimlerde Türkiye mozaiği içinde yer alan, hangi etnik ve inanç mensubu olursa olsun herkesin AK Parti'de siyaset yapma hakkı var. Bunun önünde engel yok. Ama hâlâ AK Parti'nin taban olarak dayandığı ve güçlü desteğini aldığı dini hassasiyetleri yüksek muhafazakâr seçmen profili için açık bir engel var. En güçlü destek veren orası ama başörtülüyü milletvekili yapamazsın. Başörtülü birini belediye başkanı, meclis üyesi yapamazsın. Bana göre bu yerel seçimlerde meclislerde ağırlıklı olmak üzere başörtülü adaylarımız olacak ve bunlar meclislerde görev yapacak" dedi.

Babuşcu, Övür'ün "Peki belediye başkanı" sorusuna, "İstanbul özelinde söylüyorum bir başörtülü belediye başkanı adayımız çıkarsa bu da çok güzel olur" diye yanıt verdi.