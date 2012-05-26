AKP'li Babuşçu, Başbakan’ı Arena için nasıl ikna etti?

AKP İl Başkanlığı’nın 4. Olağan İl Kongresi’ni yapacağı Türk Telekom Arena, yarın gövde gösterisine sahne olacak. Mayıs 2007’de göreve gelip, 5 yılda ikinci kongresini yapan Aziz Babuşçu, İstanbul’u önce 2014 yerel seçim, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime taşıyacak kadronun belirleneceği kongrenin son hazırlıklarıyla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan’a Pakistan dönüşü bilgi verdi. Kongreye tek aday olarak girecek olan Babuşçu, “Başbakan’ın ikazına rağmen” kongreyi Arena’da yapmaktan vazgeçmediğini söyledi.

Fatma Aksu'nun Hürriyet'teki haberine göre; Babuşçu, kongrenin statta yapılmasıyla ilgili fikrini ilk açıkladığında, Başbakan Erdoğan’ın kendisine “Bir zaafiyet olur mu?” diye endişesini dile getirdiğini belirtip, Erdoğan’ı nasıl ikna ettiğini şu sözlerle aktardı:

“Sayın Başbakan’a böyle bir düşüncem olduğunu ifade ettiğimde, Başbakanımız,‘Bu muhteşem bir organizasyon. 100 bin kişiden bahsediyoruz. Ortada bir seçim havası yok. Bir miting değil. Herhangi bir zaafiyet olur mu?’ diye mütaalamız oldu. Burada bir boşluk olması halinde bunun hoş olmayacağı ikazını da yaptı. Ben, ‘Sayın Başbakanım. Hiçbir zaaf olmaz. O stadı bir koltuk dahi boş kalmayacak tarzda coşku ve heyecanla doldururuz’ dedim. Kendileri bunun üzerine ‘Hadi hayırlı olsun’ dedi ve başladık. Başbakanımız, mükemmelliği seven bir lider. Ben teşkilatıma güveniyorum. Onlara Türk Telekom Arena ve Kongre dediğimde tek şey oldu: Alkış ve müthiş bir heyecan. Bu teşkilatla yola çıkmış ve 6 yıldır yol yürüyen bir başkanları olarak niye tereddüt edeyim ki?



Rövanş söylemi gölgelemeye yönelik



Başbakanımız da bu kongre için heyecanlı. Stada ilk gelişimiz kötü olmuştu. Şimdi rövanş deniyor. Bunlar muhteşem organizasyonu gölgelemeye dönük spekülatif yorumlar. Bir anlamı, karşılığı yok. Bu ancak Ak Parti’nin siyaset çizgisinden habersiz olanların yapacağı yorumdur.

Neden salon değil de stat. Çünkü salonlar almıyor bizi. Niye Şükrü Saraçoğlu değil de burası. Bir dahakine de Şükrü Saraçoğlu’nda yaparız. Eğer kulüp ve yetkililer uygun görürse orada da yaparız. Kongremiz bütün İstanbullulara açık olacak.



Başbakan için yükseltilmiş platform



Başbakan Erdoğan, stada girişine kadar araçla gelip merdivenlerden bütün stadı çevreleyen ve yerden 1 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğindeki, kenarları çiçeklerle donatılmış olan yürüme platformuna çıkacak. Başbakan, yaklaşık 200 metrelik turla bütün stadın etrafını dolanıp tribünleri selamlayacak. Konuşmayı en üstte 40 metreye 12 metre derinliğindeki platformda yapacak. En üst kademede İstanbul silüeti olacak.



Başbakan'ın 18 metrelik maketi



Önde Başbakan'ın 18 metre bir maketi olacak. Sağ tarafında Haydarpaşa olacak. Arkada hem Kız Kulesi, vapurlar, Ayasofya, Sultanahmet, Galatasaray, muhteşem bir görüntü olacak platformun önünde. Üç boyutlu hissedilecek derinlik. İlk defa uygulanacak. İl Başkanı ve Divan bir alt katta olacak. En alt katta ise 17 metreye 40 metre sahnede folklor ekibi yer alacak. Başbakan'ın konuşacağı yerde üçlü bir kürsü olacak.

Yürüyüş yolunun aradaki boşlukta Kültür Bakanlığı’nın mehter takımı yer alacak. Çim zemin, 6 bin 500 metre kare civarında özel üretim plastikle kaplanacak.



Büyük hazırlık



Ulaşım kolaylığı nedeniyle TT Arena’nın özellikle seçildiğini ifade eden Aziz Babuşçu, pazar günü statta yapılacakları şöyle sıraladı:

“Burası ulaşım açısından çok doğru bir lokasyon. Eğer ulaşımı doğru bir şekilde koordine edemezsek, burada tıkanmaya sebebiyet veririz. Bir stadyumda ilk kez bir siyaset sahnesi kurulacak. Spor kardeşlik, sevgi, paylaştığında bir araya gelen insanların faaliyetidir. Siyasette bütün toplumu barış ve sevgiyle kucaklamayı hedef alan bir uğraş. İkisini buluşturmuş olacağız.



Saha düzeni



Saha içinde delegeler, protokol, STK temsilcileri ve engelliler olacak. 4250 kişiyi burada konuşlanacak. Tribünler tamamen üyeler ve teşkilat mensuplarına ayrıldı. Tribün şovları ve sloganlar bir senkronizasyon içinde dillendirilecek. Başbakan kürsüye çıktığı andan itibaren hep bir ağızdan seçim şarkısı “Haydi bir daha” söylenecek. Folklor ekipleri ve Adım Dans Tiyatrosu bir gösteri sunacak. Programda sanatçı yer almıyor. Başbakan Erdoğan’ın İstanbul’a yüklediği anlam nedeniyle İstanbul’a özel ve ülke gündemiyle bölgesel sorunlarla ilişkin farklı mesajlar vermesi bekleniyor. Babuşçu, kısa bir teşekkür konuşması yapacak.

Saha içi ve tribünlerde 2 binin üzerinde teşkilat mensubu görev yapacak. Kongrede 2 bin resmi polis, 1500 özel güvenlik yer alacak. 50 kişilik bir yönetim kurulu oluşturacağım. Bir kısmı devam eden, bir kısmı yeni üyeler olacak. Sürpriz isim yok. Siyasete yeni katılanlar olacak, ama popüler tipler değil, iş yapmak isteyen, arazi adamı, dava adamı olacak, sahada koşturacak.



Sahada 200 davul



Teşkilatlarımızda Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın, Trabzon’un çok fanatik taraftarları var. Onlar kendi kulüplerinin tecrübelerinden istifade ettiler. Onu buraya taşıyacaklar. 200’ün üzerinde davul olacak. Tribünlerde bizim kurumsal renklerimiz, mavi, beyaz, turuncu bayraklarla Türk bayrakları olacak. Beyaz deyince sadece beyaz, mavi deyince sadece mavi, Türkiye deyince bütün stat Türk bayraklarıyla donanacak. Bayraklara bir düzene göre koltuklara bırakılmış olacak. Türk Bayrağı ve mavi beyaz ya da turuncu bayrak olacak.



1825 otobüs yolcu taşıyacak



1825 otobüs programlandı. Plakasından sorumlusuna kadar hepsi belli. Park alanları da hepsi planlandı. Yiyecek ve içeceği, otobüslerde ilçeler sağlayacak. Statta koltuklara yiyecek dağıtımı olmayacak. Sadece su dağıtılacak. İçeride ve dışarıda kurulacak ekranlarla kongre havasını herkes hissedecek. Arena’nın üstü bayraklarla donatılıp, gölgeleme sağlanacak.

Bizi tek düşündüren yağmur. Sahadaki konuklarımız yağmur yağarsa ıslanacak. Beraber yürüdük biz yollarda şarkısının, tam pratiğini yapmış olacağız.



Büyükşehir'e aday olacak mı?



Babuşcu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı yolundaki sorumuza şu yanıtı verdi:

“Bizim şu anda muhteşem bir İstanbul beyefendisi Belediye Başkanımız var. Performansı son derece yüksek. Onun hedefi İstanbul’u 2014’e İstanbul’u en iyi şekilde hazırlamak. Bizim de hedefimiz o hazırlıkları ve projeleri en ayrıntılı bir şekilde İstanbullulara ulaştırmak, paylaşmak ve iki mükemmeli birleştirerek 2014’e hazır hale getirmek. Başka bir şey gündemimizde yok.”