AKP'li Aslan'dan CHP'li Genç'e: O...çocuğu, p.ç kurusu

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in söz almak için kürsüye çıkmasının ardından Meclis'te kavga çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'le yaşadığı söz dalaşına açıklık getirmek amacı ile kürsüye çıkan Genç'in konuşması üzerine AKP'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi. AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e "Senin a….mına koyarım! Senin ananı si….kerim. O….pu çocuğu şerefsiz" şeklinde küfretti. Aslan bu sözleri üzerine kınama cezası aldı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, grup toplantısında ‘Edepsize adam demeye dilem varmıyor” dediği CHP Tunceli Milletvekili kamer Genç, arkadaşlarının ablukası sayesinde darp edilmekten kurtuldu. Zeyid'in kendisine yönelik "senin leşini sereceğiz" sözleri üzerine Kamer Genç "Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla AKP'li milletvekilleri beni öldürmeye kalkacaklar" dedi ve ekledi: "Benim de çoluk çocuğum var, akrabalarım var. Benim çevremdeki insanlar öcümü alırlar."

‘Leşini sereceğiz'

Kamer Genç, oturuma ara verildiğinde AKP’lilerin kendisini ‘leşini sereceğiz’ diye tehdit savurduklarını söyledi. Ancak, bu söz tutanaklarda yer almadı. Kamer Genç, tutanakları aldıktan sonra düzenlendiği basın toplantısında “ Başıma bir şey gelirse sorumlusu başbakandır” dedi.

Meclis tutanaklarına yansıyan Genel Kurul’daki kullanılan ifadeler şöyle:

Kamer Genç: Ben dedim ki; Çanakkale Zaferini kazanan yüce Atatürk’tür. Niye Yüce Atatürk’ün lafını ağzınıza almadınız? O yüce Atatürk olmasaydı acabı siz hangi devletin vatandaşı olurdunuz? Bu Atatürk’e neden bu kadar düşman gözüyle bakıyorsunuz? Yani bir gerçeği tespit ettirdim.

Muhyettin Aksak: kıvırıyorsun

Başkan: Lütfen

Kamer Genç: Eğer o inkılaplar, kadınlara verilen haklar olmasaydı Osmanlı Devleti’nde; ki bir gerçeği şey ettim- Osmanlı Devleti’nde biliyorsunuz fesli bir erkek önde gidiyor. 4 tane çarşaflı kadın arkasından gidiyor. ( AKP sıralarından gürültüler)

Ramazan Can: Aynı şeyleri söylüyor terbiyesiz adam

Ahmet Aydın: hadi ordan

Razaman Can: Otur yerine

Kamer Genç: Hayır bunlar

Muhammet Rıza Yalçınkaya: Otur yerine be? Sus! Ayıp be, ayıp

Kamer Genç: Şimdi sen otur da

Muharrem İnce: Niye karıştırıyorsunuz?

Başkan: sayın milletvekilleri

Bülent Turan: İnsan mısın sen

Kamer Genç: Ne bağırıyorsunuz

(AKP Tokat Milletkvekili Zeyid Aslan’ı kürsüye yürümesi)

Zeyid Aslan: Sen konuşma

Kamer Genç: Sen hiç buraya gelme ( AKP ve CHP sıralarından gürültüler)

Başkan: Sayın milletvekilleri

Zeyid Aslan: O… pu çocuğu. Piç kurusu! Piç kurusu! Satılık köpek.. şerefsiz

(Tunceli milletvekili Kamer Genç’in kürsüde su bardağını fırlatması)

Zeyid Aslan: Senin ananı s…. rim.

AKP ve CHP Milletvekillerinin kürsü önünde birbirlerinin üzerine yürümesi

Başkan: Birleşime 10 dakika ara veriyorum

Zeyid Aslan’a ‘kınama’ cezası

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e, ağır küfürler savuran AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’a ‘kınama’ cezası verildi. Meclis, geçtiğimiz hafta da , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e yönelik sözlerinden dolayı, CHP’li Genç’e aynı cezayı vermişti.

CHP’lilerin korumasıyla darp edilmekten kurtulan Kamer Genç, düzenlediği basın toplantısında, AKP’nin kendisini hedef gösterdiğini, Başbakan Erdoğan'ın ‘müsvedde’ dediğini hatırlattı ve “Ben kimseye hakaret etmedim. Tayyip Erdoğan bugün gruba verdiği talimat üzerine diyor ki 'Kamer Genç'i öldürün.' Türk halkı şunu bilsin ki bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla AKP'li milletvekilleri beni öldürmeye kalkacaklar. Zaten ellerinden gelse onlar beni diri diri yakacaklar.

Hepsi saldırdı bana. Benim başıma bir şey gelirse bunun tek sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. AKP'liler beni hedef seçmişler. Ama benim de seven insanlarım var. Benim de çoluk çocuğum var, akrabalarım var. Benim çevremdeki insanlar öcümü alırlar”.