'Kürtçe lügat hazırlanacak, Kürtçe savunmada bir gedik aşılmış olacak'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında Dil Kurumu'na öncelikle öğrencilere yönelik bir Kürtçe-Türkçe sözlük yapılması emrini verdğini ve 30 Eylül'de gerçekleştirilecek kongrede Kürt sorunu konusunda yeni açıklamaların yapılacağını belirtmişti. Arınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''TDK, Kürtçe dil lugatı hazırlamak için çalışmalara başladığını ve Kürtçe ifade ve savunma verme konusunda bir gedik aşılmış olacaktır. Yazılı hukuk buna göre düzenlenmiş olacaktır' dedi.

Kürtçe savunma ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde yasal bir düzenleme yapılacağını belirten Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Sorgusunu ve savunmasını Kürtçe yapmak isteyen bir insana hem tercüman tutmak hem de kendi ifadesini almak bence doğru bir konuydu. Bu sayın başbakanımızın ve partimizin de kabul ettiği bir konu haline geldi. Önümüzdeki günlerde yasal düzenleme yapılacaktır. Ve artık Kürtçe ifade ve savunma verme konusunda bir gedik aşılmış olacaktır. Yazılı hukuk buna göre düzenlenmiş olacaktır'' diye konuştu.

Arınç, restorasyon çalışmalarının bir kısmı tamamlanan tarihi Ulucami'de düzenlenen törende, 10 yılda 4 bine yakın cami bakım ve eserini ihya ettiklerini belirterek, "3 katrilyondan fazla para harcadık. 70 binden fazla istihdam sağladık" diye konuştu.

Arınç, Türk Dil Kurumu'nun Kürtçe lügat hazırlamak için çalışmalarına başladığını bildirdi.

Akçakale boşaltılmayacak

Arınç, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi konusunda, ''Akçakale'nin boşaltılması diye kesinlikle böyle bir şey yok. Niçin böyle bir şey olsun? Akçakale güzel bir toprağımız, insanlarımız orada huzur içinde yaşayacaklardır. Biz bunun için gereken bütün tedbirleri alacağız. Biz 75 milyon insanız. 780 bin kilometrekare toprağımızın her yerindeki huzurdan da barıştan da sorumluyuz. İnşallah gerçek barışı en kısa zamanda hem ülkemizde hem Suriye hem başka topraklarda görmek mümkün olur'' dedi.

Arınç, Suriye'den Akçakale'ye yapılan saldırıyla ilgili olarak, ''Bu saldırıya karşı Türkiye tedbir almak zorundadır ve karşılığını uluslararası hukuktan kaynaklandığı için gerekirse aynen vermek hatta yerine göre fazlasını bile kullanmak durumundadır'' diye konuştu.