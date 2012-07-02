AKP'li Ali Aşlık: Sivas sanıkları da orada yananlar kadar masum

TBMM'de konuşan AKP İzmir Milletvekili Ali Aşlık, Sivas olaylarıyla ilgili olarak 'Orada yapılan yanlışlığı en az sizin kadar kınıyorum ama orada yargılananların büyük bir kısmı orada yananlar kadar masumdur' dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP 'nin, “ Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesiyle” ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven, Sivas davasının zaman aşımı dolayısıyla düştüğünü anımsatarak, sanık avukatlarının ödüllendirildiğini savundu.

Mahkemenin zaman aşımı kararını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın “hayırlı olsun” şeklinde değerlendirdiğini belirten Güven, “Bu açıklamadan sonra Alevilerin evlerinin duvarlarına işaret konuldu” dedi.

Güven, işaretleme olayının hedefine ulaşmaması için olayın iç yüzünün ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık, Sivas olaylarının Türkiye 'ye dışarıdan dayatıldığını belirterek, “Orada yapılan yanlışlığı en az sizin kadar kınıyorum ama orada yargılananların büyük bir kısmı orada yananlar kadar masumdur” dedi.

Aşlık, genç bir avukatken birinci duruşmaya katıldığını ancak dayatılan senaryoları gördükten sonra ikinci duruşmaya girmediğini ifade etti.

CHP 'li milletvekilleri, Aşlık'ın konuşmasına tepki gösterdi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, “ AKP 'nin kürsüye çıkardığı hatip, Sivas katliamının avukatı. Ödülünü alıp milletvekili de olmuş” dedi.

Köse, Sivas'ta Kültür Evi değil “Utanç müzesi, utanç evi, intikam evi yapacaklarını” söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, AK Parti yetkililerinin Sivas'ın, Maraş'ın, Başbağlar'ın katliam olduğu defalarca söylediklerini kaydetti.

Sivas olaylarından dolayı AK Parti 'ye doğrudan veya dolayılı bir suçlama yönetilmesinin insafla bağdaşmayacağını dile getiren Canikli, “Biz gerçek anlamda faillerin bulunması için çalışıyoruz. Bunların hepsi derin mahfiller tarafından gerçekleştirilmiştir. Darbelerin araştırılması için komisyon kuruldu. Bunların nasıl kesiştiğini önümüzdeki dönem hep birlikte göreceğiz” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, CHP 'li Köse'nin “intikam evi” şeklinde bir cümle sarf ettiğini anımsatarak, “Asla ve asla intikam duygularıyla yaşamadık ve yaşamayacağız” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Sivas'ta anma etkinliklerine AK Parti 'li bakan ve milletvekillerinin katılmadığını ifade ederek, “Eğer siz gerçekten Sivas'ın katliam olduğunu ve tarihimize acı bir olay olarak geçtiğini içselleştirmiş olsaydınız, o acıyı orada paylaşırdınız” dedi.

Hamzaçebi, Köse'nin dil sürçmesiyle “intikam evi” dediğini ve bunu, konuşmasının sonunda açıkladığını ifade ettiğini aktardı.

CHP 'nin grup önerisinin kabul edilmemesinin ardından, CHP 'li milletvekilleri karara alkışlayarak tepki gösterdiler.

Daha sonra AK Parti 'nin gündeme ilişkin önerisi okunurken, milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ile AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, milletvekilleri araya girdi. Bu sırada AK Parti ile CHP 'li milletvekilleri de birbirlerine sözle sataşmalarda bulundular. Gerginliğin sona ermemesi üzerine TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu oturuma ara verdi.

Genel Kurul'da daha sonra AK Parti 'nin grup önerisi görüşüldü. Kabul edilen öneriye göre, yarın saat 13.00'de toplanacak olan Genel Kurul'da, bazı kanunlarda değişiklik yapan “torba teklif” ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ele alınacak. Tasarının tamamlanmaması halinde Genel Kurul Çarşamba günü de çalışacak.

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, komisyonun yerini almaması üzerine yarın saat 13.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.