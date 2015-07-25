T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'li Aktay retweet yaptı: TSK, F16'ları Cihangir üzerinde gezdirsin; Kandil'i bombalamaktan daha etkili!

Yasin Aktay'ın retweet'lediği paylaşımda 'Cihangir' göndermesi yapıldı

Bantmag.com&#39;da &#39;Genişleyen Zamanlarda Yerel Paralar&#39; başlığıyla yayımlanan Janet Barış&#39;ın yazısında yer alan Tolga Akdoğan&#39;a ait illüstrasyon

25 Temmuz 2015 18:08

7 Haziran seçimleri öncesi IŞİD'e silah gönderdiği iddiasıyla kamuoyunda tartışılan MİT TIR'larına ilişkin olarak, "O silahlar IŞİD'e değil ÖSO'ya gidiyordu" açıklamasıyla gündem olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, TSK'nın Kuzey Irak’taki PKK kamplarını hedef alan operasyonuyla ilgili bir tweeti kişisel Twitter hesabından retweet yaptı.

Yasin AktayAktay, Habib Çelik adlı bir Twitter kullanıcısının, “Üç F16'yı Cihangir üzerinden gece gece alçak uçuş yaptırsın” mesajını Twitter hesabından retweet’ledi.

7 Haziran seçiminde AKP’ye yakın medya tarafından "HDP’ye destek verdiği iddiasıyla hedef alınan İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan Cihangir semtine gönderme yapılan tweet şöyle:

 

'Mizah özgürlüğü var'

 

Aktay, bu paylaşımının ardından gelen tepkilere şaşırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu bir espri. Bu ülkede mizah özgürlüğü var. Kimse bunu ciddiye alacak değil., Eğer ciddiye alınacaksa nasıl bir ülke olduğumuzu sorgulamamız gerekir. Tamamen mizah. Yüzde yüz mizah. Millet gülsün, eğlensin; bazıları da düşünsün, ibret alsın, diye söyledim." 

 

'O tweeti atanı tanımıyorum'

 

O tweeti atanı da tanımadığını belirten Aktay, "O kişiyi de tanımıyorum. Bazen birşey görürsünüz, gülersiniz, paylaşmak istersiniz. Ben de öyle yaptım" dedi. 

 

ETİKETLER

akpak partiyasin aktayhdptwittertweetretweetsuriyeösoışidpkktskoperasyoncihangirbeyoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24