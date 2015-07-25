AKP'li Aktay retweet yaptı: TSK, F16'ları Cihangir üzerinde gezdirsin; Kandil'i bombalamaktan daha etkili!

7 Haziran seçimleri öncesi IŞİD'e silah gönderdiği iddiasıyla kamuoyunda tartışılan MİT TIR'larına ilişkin olarak, "O silahlar IŞİD'e değil ÖSO'ya gidiyordu" açıklamasıyla gündem olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, TSK'nın Kuzey Irak’taki PKK kamplarını hedef alan operasyonuyla ilgili bir tweeti kişisel Twitter hesabından retweet yaptı.

Aktay, Habib Çelik adlı bir Twitter kullanıcısının, “Üç F16'yı Cihangir üzerinden gece gece alçak uçuş yaptırsın” mesajını Twitter hesabından retweet’ledi.

7 Haziran seçiminde AKP’ye yakın medya tarafından "HDP’ye destek verdiği iddiasıyla hedef alınan İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan Cihangir semtine gönderme yapılan tweet şöyle:

'Mizah özgürlüğü var'

Aktay, bu paylaşımının ardından gelen tepkilere şaşırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu bir espri. Bu ülkede mizah özgürlüğü var. Kimse bunu ciddiye alacak değil., Eğer ciddiye alınacaksa nasıl bir ülke olduğumuzu sorgulamamız gerekir. Tamamen mizah. Yüzde yüz mizah. Millet gülsün, eğlensin; bazıları da düşünsün, ibret alsın, diye söyledim."

'O tweeti atanı tanımıyorum'

O tweeti atanı da tanımadığını belirten Aktay, "O kişiyi de tanımıyorum. Bazen birşey görürsünüz, gülersiniz, paylaşmak istersiniz. Ben de öyle yaptım" dedi.