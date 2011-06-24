AKP'li Akman: Meclis tatile çıkmadan anayasa değiştirilebilir





Hülya Karabağlı

T24/ Ankara

BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekillerinin TBMM’deki and içme töreni için aldıkları ‘boykot’ kararını CHP’nin de gündemine alması gözleri iktidar kanadına çevirdi.



AKP Şanlıurfa Milletvekili, geçen dönemin Dilekçe Komisyonu Başkanı Yahya Akman, T24’e, Anayasa değişikliğini vazgeçilmez bir koşul olarak gösterdi ve “Siyasi partiler mutabakat sağlamalı. Meclis belki tatile çıkmadan oturup bir anayasa değişikliğini yapmalı. Bu değişikliklerle milletin önünü açmak gerekiyor”.



“Her şer’den bir hayır’

Yaşanan sıkıntıların bazen iyi şeylere neden olabileceğine dikkat çeken Akman, “Bu süreç anayasa değişikliğini hızlandırabilir. Bir hayra vesile olabilir”.

Problemlerin çözüm yeri olarak TBMM’yi gösteren Akman, “Meclis haricinde çözüm arayışları düşünmek yanlış. Tutuklu milletvekilleri, Türkiye anlamında aksayan diğer konularda Anayasa değişikliği yapılması aşikârdır”.



‘Yamalı bohçaya çevirdik’

12 Eylül Anayasası’nın birçok kez değiştirildiği için ‘yamalı bohça’ya çevrildiğine dikkat çeken Akman, “Esaslı, köklü ve radikal değişiklikleri yapma zamanıdır. Kendi partilerinin milletvekillerini ilgilendirdiği için belki daha aklıselim davranılacaktır. Bu mesajın kime olduğu belli. CHP ve MHP”.