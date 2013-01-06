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Politika

AKP'li Akdoğan: Karayılan, Öcalan'a racon kesiyor

Yalçın Akdoğan, terörle mücadelenin çok boyutlu olduğuna dikkat çekerek, "Bu süreçten sonra kim samimi, kim değil göreceğiz" dedi

06 Ocak 2013 16:53

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı ve AKP milletvekili Yalçın Akdoğan, PKK üst yönetiminin Abdullah Öcalan'ın iradesine karşı bir tavır sergilediğini belirterek, "Karayılan Öcalan'a racon kesiyor" dedi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Kanal 7'nin sorularını yanıtladı.

Akdoğan, Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Milletvekili Ayla Akat Ata’nın İmralı’ya gitmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın Akdoğan, terörle mücadelenin çok boyutlu olduğuna dikkat çekerek, "Bu süreçten sonra kim samimi, kim değil göreceğiz" dedi.

Akdoğan, İmralı ile görüşmenin temel amacının örgütün silah bırakması olduğunu belirterek, “Karayılan'ın açıklamalarını afaki gördüm. Abdullah Öcalan'ın iradesine karşı bir tavır sergiliyor. Öcalan'a racon kesiyor. Kandil'den gelen açıklamalar ben de negatif bir etki uyandırdı" ifadesini kullandı.

Ana muhalefet partisinin çözüme katkı sağlaması için net bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade eden Akdoğan, CHP kadar BDP'nin takınacağı tavrın da önemli olduğunu belirtti.

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