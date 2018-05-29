AKP'li Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin oy oranını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhur İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın anketlerdeki oy oranının yüzde 54, AKP'nin ise yüzde 46-47 bandında olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ankara'da AKP Etimesgut İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AKP teşkilatlarında görev yapanlara 24 Haziran seçimleri öncesinde önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Akdağ, parti teşkilatlarının, seçim koordinasyon merkezlerinin hazırladığı programlar kapsamında çalıştıklarını ifade etti.

"AK Partimizi de yüzde 46-47"

AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verecek kişilerle konuşmak yerine, henüz kararını vermemiş kişilerle konuşmak gerektiğini vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes, bir kazancının olduğunu fark ederek çalışmalı. Biz, bugün bir seçim otobüsüyle dolaşmayı tercih ettik, bence bu bize bir kazanç sağladı. Bunun yerine ancak bir caddede 100 esnafa da uğrayabilirdik. Biz bugün 5 bin kişi belki daha fazla kişiyle muhatap olabildik"

"Bir oy" demeden çalışmaların sürdürülmesini isteyen Akdağ, "Allah'a şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

AKP'nin, bir dava hareketi ve dünyanın kurumsallığı en güçlü partilerinden biri olduğunu anlatan Akdağ, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti lideri olmasının avantajları bulunduğunu kaydetti.