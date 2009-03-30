AKP'li adayın İzmir şaşkınlığı





AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Taha Aksoy, sandıkların yüzde 20'sinin açıldığı sırada. CHP ile AKP arasındaki puan farkı 30 iken yaptığı açıklamada, “İzmir bizi şaşırttı” dedi.



AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Taha Aksoy, eşi, kızları, damatları, kardeşi, İzmir milletvekilleri ve partililerle birlikte seçim sonuçlarını partisinin İzmir İl Başkanlığı'ndan takip etti. Aksoy, sandıkların yüzde 20'sinin açıldığı sırada. CHP ile AKP arasındaki puan farkı 30 iken yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



“Seçim sonuçlarını farklı televizyon kanallarından izliyoruz. İzmir'de şu ana kadar ortaya çıkan sonuçlar bizim beklentilerimizin altında. Ama sayım tamamlanmadan bir şey söylemek mümkün değil. Tablonun değişebileceğini düşünüyoruz. Sonuçta, demokratik bir seçim. Belli olacak sonuçlar başımızın üzerindedir. Herkesin kabul edeceği sonuçlardır. İnsanlar neye karar verdiyse onu kabullenmek zorundasınız. Bu kadar beklemiyordum, beklentilerimiz karşılanmadı. İzmir bizi şaşırttı ama ben hatayı kendimde ararım İzmir'de değil. Neyi yaptık, yapamadık onları değerlendiririz.”



İzmir'de, AKP kulislerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını izlerken “İzmir'e ne oluyor” dediği konuşuluyor. Partililer kendi aralarında “Üzerimizden tren geçti” yorumlarını yaptı.



