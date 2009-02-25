AKP'li adayın iki bürosu kurşunlandı

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde, AKP'li belediye başkan adayının 2 seçim bürosu kurşunlandı.





Olay gece saat 03.00 sıralarında Sivas Şehitleri Caddesi ile İlkokul Caddesi'nde meydana geldi. Birbirlerine 500 metre uzaklıkta olan AKP Belediye Başkan adayı Mehmet Özçelik'e ait seçim bürolarına gelen kişi veya kişiler, tabancayla bürolara sırayla ateş açtı. Büroların camları kırılırken silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.



Kimse olmadığı için can kaybı yaşanmayan bürolara ateş eden zanlı veya zanlıların yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.