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Politika

AKP'li adaya taşlı saldırı

Adana'ya taziye ziyareti için gelen Midyat / Gelinkaya beldesi AKP belediye başkan adayı Mehmet Aksöz saldırıya uğradı.

07 Mart 2009 02:00

Adana'ya taziye ziyareti için gelen Mardin'in Midyat ilçesi Gelinkaya beldesi AKP belediye başkan adayı Mehmet Aksöz, bir grubun taşlı sopalı saldırısına uğradı.


Alınan bilgiye göre, Gülbahçesi Mahallesi 13304 Sokak'ta taziye ziyaretine gelen Aksöz, 01 BH 472 plakalı otomobille buradan ayrıldı.

Birkaç sokak ileride henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup, Aksöz'ün aracının önünü keserek, taş ve sopalarla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdı.

Ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açarak olay yerinden kaçan Aksöz, Hürriyet Polis Merkezine sığındı. Aksöz'ün ifadesi üzerine, kamyonetle kendisini kovaladığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Aksöz'e saldıranların Mardin'de aralarında daha önce husumet bulunan bir ailenin üyeleri olduğu öğrenildi.

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