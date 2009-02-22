AKP'li adaya dayaktan ceza

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Ocak 2009’da Karşıyaka Spor Salonu’nda yaptığı toplantıda, İzmir’in Kınık Belediye başkan adayı olarak açıklanan Dr. Sadık Doğruer, 16 Şubat 2009 tarihli mahkeme kararıyla eski eşini “kasten yaralamak” suçundan 7 ay 15 gün hapse mahkûm edildi.



Kınık’ta Sağlık Grup Başkanı olarak çalışan Doğruer’in, 2006’da evlendiği eşi N.D.’ye (29) şiddet uygulamasına neden olan olay, 30 Mart 2008’de meydana geldi. Doğruer, o gün aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine eşine şiddet uyguladı. Komşusuna sığınan N.D., polise haber verdi. Adli tıpa sevk edilen N.D.’ye, sağ kulağında yüzde 28 işitme kaybı olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu yönünde rapor verildi.



Olayın ardından Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi kararıyla Doğruer, 8 Nisan 2008’de 6 ay evinden uzaklaştırıldı. N.D., İzmir 12. Aile Mahkemesi’nin verdiği kararla kocasından boşandı.



2006’da Çankaya’da meydana gelen olayda da, eski Konya Belediye Başkanı, eski AKP Konya Milletvekili Halil Ürün 30 yıllık eşi Esma Ürün’ü darp etmişti. Ürün kasten yaralamak suçundan yargılanmış ve 6 ay hapse mahkûm edilmişti.

