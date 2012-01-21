AKP’li adaya CHP oyu



T24- Gemlik Belediye Meclisi’nde CHP’li 12 üye olmasına rağmen CHP’li adayın 11’e karşı 12 oyla belediye başkanlığı koltuğunu Ak Partili adaya kaptırması örgütü karıştırdı









Milliyet'in haberine göre, Bursa’nın Gemlik ilçesi geçtiğimiz gün CHP’de “Brütüs Sendromu”na yol açan bir seçime sahne oldu. Meclis’te CHP’li 12 üye olmasına rağmen CHP’li adayın 11’e karşı 12 oyla belediye başkanlığı koltuğunu Ak Partili adaya kaptırması ilçe örgütünü karıştırdı. İlçede herkes son turda oyunu Ak Partili adaya veren CHP’liyi merak ediyor. Ak Parti’nin ayak oyunlarının kurbanı olduklarını iddia eden CHP’li başkanvekili adayı Necdet Ersoy parti içindeki kaosu şöyle anlattı: “Herkes birbirinden şüphelenir durumda. Bu konuda birçok isim ortaya atılıyor. İsmi ortaya atılmayan bir tek, aday olduğum için ben kaldım.”



Gemlik Belediyesi’ndeki başkanlık krizi belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla başladı. Soruşturma esnasında CHP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in görevden alınması üzerine Belediye Meclisi’nde, Güler’in yerine koltuğa oturması için başkanvekili seçimi yapıldı. Geçen 17 Mart’taki seçimi Ak Partili Refik Yılmaz kazandı ancak 2 Meclis üyesinin seçime girmesinin engellendiği gerekçesiyle CHP konuyu yargıya taşıdı.





Yargının seçimi yok sayan kararı üzerine geçtiğimiz gün Meclis üyeleri bir kez daha başkanlık koltuğuna oturacak ismi seçmek üzere sandığa gitti. CHP’nin 12, Ak Parti’nin 10, MHP’nin 2 üyeyle temsil edildiği ve bir de bağımsız üyenin bulunduğu 25 üyeli Meclis’te başkanı son tur belirleyecekti.



MHP’li Ömer Kahraman, hastalığı nedeniyle seçime katılmadı. Seçilmek için üçte iki çoğunluk olan 18 oyun arandığı ilk iki turda, CHP’li aday Necdet Ersoy’a 12, Ak Partili aday Refik Yılmaz’a bağımsız üyenin de desteğiyle 11 oy çıktı. MHP’li aday Suat Laçinok da 1 oy aldı. Üçüncü turda seçilmek için 14 oy yeterliydi ancak oy oranları değişmedi. Son tura girilmeden önce de MHP adayı çekilerek Meclis’ten ayrıldı.





Son turda değişen oy





Artık son turda seçim ilk iki sıradaki aday arasındaydı. En çok oyu alan aday başkanlık koltuğuna oturacaktı ve aritmetik CHP’nin seçimi kazanacağına işaret ediyordu.





Ancak gizli oylamayla yapılan seçimde herkesi şok eden bir sonuç çıktı. Meclis’te 12 üyesi olan CHP’li aday 11 oy almış, Ak Partili aday oyunu 12’ye çıkartmıştı. CHP’li adayın son anda Ak Partili adaya oy vererek seçimi kazandırması CHP’de öfkeye neden oldu, partililer Meclis’i gözyaşları arasında terk etti.





Başkanvekilliğini Ak Partili adaya kaptıran Necdet Ersoy, hem Ak Parti’ye hem de son anda oy rengini değiştiren CHP’liye tepki gösterdi.