AKP'li aday oy isterken kan davasına kurban gitti

Ağrı'nın Diyadin ilçe merkezinde esnafı dolaşarak oy isteyen AKP İl Genel Meclis Üyesi Adayı 38 yaşındaki Rıza Yenigün ile ağabeyi 40 yaşındaki Mehmet Yenigün, kan davasına kurban gitti. Silahlı saldırı sonucu öldürülen iki kardeşin katil şüphelileri kaçtı.



Olay, bugün saat 10.30'da İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İşyerlerini dolaşarak oy isteyen Rıza Yenigün ile ağabeyi Mehmet Yenigün'ü, aralarında kan davası bulunan A.A. ve B.A. takip etti.



Sokak ortasında bir anda tabancalarını çekip ateşleyen saldırganlar, iki kardeşe kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan AKP'li meclis üyesi adayı ve ağabeyi olay yerinde can verirken, saldırganlar kaçtı.



Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

