AKP'li aday için 'FETÖ' iddiası

13 Ocak’taki tanıtım toplantısında belediye başkan adaylarını AKP Ankara Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki tanıtmıştı. AKP’nin Çorum Uğurludağ’da mevcut belediye başkanı olan ve AKP’nin yeniden aday gösterdiği Remzi Torun hakkında 'FETÖ’den soruşturma yürütüldüğü ileri sürüldü. Torun’un ağabeyi Samet Torun’un da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki görevinden 14 Temmuz 2017’de KHK ile ihraç edildiği belirlendi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazılan ve ihbar niteliği taşıyan isimsiz mektuplara, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü yanıt verdi. Yanıtta, şöule dendi:

“Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/7643 sayılı soruşturmasında FETÖ/PDY kapsamında işlem kaydı bulunmakta olup belirtilen başvuru ilgili soruşturma dosyasına eklenmek ve aynı dosya kapsamında değerlendirmek üzere Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir."

Torun’un danışmanı Nuri Uyar ise iddiaları reddetti.