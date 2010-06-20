Akpınar: CHP'yi destekliyorum

T24 - Tiyatro sanatçısı Metin Akpınar, seçimde CHP’ye destek vereceğini açıkladı. Akpınar, “Çok savaş gördü bu ülke. Bundan sonra da zannediyorum Gandi ve Recep Bey savaşlarını göreceğiz” dedi



Türkiye’nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer alan ve toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanınan Akpınar, önceki gece ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’ndeki Çim Amfi’de bir söyleşi gerçekleştirdi.



Akpınar, “Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz, cumhurbaşkanı olabilir misiniz” sorusunu şöyle yanıtladı:



“Bir kere lise mezunu olduğum için cumhurbaşkanı seçilemem, ama biliyorsunuz bazen yasalar hemen değiştiriliyor. Recep Bey’in çıkması durumunda... Belki öyle bir şeyler olur da ben de seçilirim. . Ama bu son gelişmelerle CHP’ye destek vereceğimi de açıklamak istiyorum. Eskiden Çankaya resepsiyonuna çağrılırdık şimdi çağrılmıyoruz.”



Son yıllarda siyasi mizah yapılmadığına da değinen Akpınar, “Sanat tüketicisinin talebi seviyesiz. Bunda medyanın da rolü çok büyük. Siyasi iktidar da baskıyı Alman faşizmi kadar uygulamaya başlayınca, sanatçılar geri çekildi. Artık politik hiciv yapmıyoruz çünkü hak haklının değil, güçlünün oldu” diye konuştu.





