Akpınar: Büyükşehir'e aday gösterilirsem yüzde 60 ile alırım

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağı yönündeki soruya \"Ne kulis atarım, ne \'adayım\' derim. Bana bu görev verilirse yaparım. 2014\'te nasıl 8 ilçe kaybedilirken, bazı ilçeler erirken Karşıyaka\'da oylarımızı arttırdıysak; İzmir’de de tarihi bir oyla seçilirim. Yüzde 60 ile alırım. Üstüne çıkarsa da hiç şaşırmayın\" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağını soran basın mensuplarına \"Ben 2014 yılında Konak Belediye Başkan aday adaylığı için müracaat ettim ancak Karşıyaka Belediye Başkanı olarak huzurlarınıza çıktım. Ben Karşıyaka’da siyasete başladım. Görevimi eksiksiz yerine getirdim. \'Karşıyaka’yı bilmez, yönetemez\' dediler. Başladıktan sonra da \'Bu adam nereden biliyormuş bunu\' dediler. Ben İzmir siyaseti yaptım. Kırsala da metropole de dokundum\" şeklinde yanıt verdi.

\'YÜZDE 60 ALIRIM, ÜSTÜNE ÇIKARSA DA KİMSE ŞAŞIRMASIN\'

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hayatımı siyasete, bu kente verdim. Ben haddimi bilirim. Yaptıklarımın daha iyisini yapacaklarıma inanıyorlarsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday gösterirler. Ne kulis atarım ne \'adayım\' derim. Bana bu görev verilirse yaparım. 2014’te nasıl 8 ilçe kaybedilirken, bazı ilçeler erirken Karşıyaka’da oylarımızı arttırdıysak İzmir’de de tarihi bir oyla seçilirim. Buna da eminim. Aziz Kocaoğlu İzmir tarihinde 3 dönem yapıp tarihe geçtiyse beni Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterirlerse Hüseyin Mutlu Akpınar Anadolu evladı olarak tarihe geçer. Yüzde 60 alırım. Üstüne çıkarsa da hiç kimse şaşırmasın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok önemli, sorumluluk isteyen bir görev. Kamuoyuna soralım, yapabilir mi yapamaz mı? Bir kişinin istemesiyle olmaz. Burası İzmir. Bir kişinin çıkıp da \'istiyorum\' demesiyle olacak iş değil. Kimsenin istemediği ortamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur ve sonrasında o koltuğa seçilirsem o makamda 5 yıl duramam.\"

\'AZİZ BEY\'E TEŞEKKÜR EDİYORUM\'

Akpınar, soru üzerine 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kararını da değerlendirdi ve şunları söyledi:

\"Büyükşehir Belediye Başkanımız çok güzel bir davranış sergiledi. Genelde siyasetçiler mezarda biter. Nereye kadar gidiyorsa gider. Bırakma alışkanlığı pek yoktur. AK Parti’de 3 dönem kuralı vardır. Ama başka bir yerde değerlendirilir. Aziz Bey 3 dönem yaptı. İlke kararı olmamasına rağmen, ‘Ben siyaseti bırakıyorum’ dedi. Ben siyaseti bırakmam. Aziz Bey\'e tavsiyem o. Siyaset bir meslek değil bir yaşam biçimidir. Ben siyaseti bırakmam. Aziz Bey’e siyaset nezaketinden ve 15 yılda İzmir’e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hayatında başarılar diliyorum.\"

Akpınar, kamuoyu araştırmalarında Karşıyaka’nın oy oranının korunduğunu ifade ederek \"Merkez yoklaması, ön seçim gibi uygulamalar konuşuluyor. Ben siyasetçiyim. Ön seçim olacaksa görev yapmak istiyorsam gireceğim, kendi örgütümü ikna edeceğim. Merkez yoklamasıysa yoklamayı yapacaklara, \'bütçem buydu, bunları yaptım\' diyeceğim\" şeklinde konuştu.



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