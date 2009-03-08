AKP'den`Alo mitinge gel' çağrısı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitingi öncesi ev ve iş yerlerine ait sabit telefonlar aranarak, 'Mitinge gelin' çağrısı yapıldı.



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın bugün 15.30'da yapacağı Antalya mitingi öncesi sabit telefonlardan `Mitinge gelin' çağrısı yapıldı. Kentteki iş ve ev telefonları özel bir sistem sayesinde otomatik olarak aranarak, Başbakan Erdoğan'ın Cumartesi Pazarı Alanı'nda yapacağı mitingin duyurusu yapıldı. Telefon açıldığında otomatik olarak devreye giren ses kaydında, Başbakan'ın Antalya'ya gelişi ve miting saati bildirildi.



Parti müziklerinin de kullanıldığı miting davetinin Türk Telekom tarafından yapılmadığını bildiren Türk Telekom Antalya Başmüdürü Serdar Yüksek, “Uygulama konusunda bizim bilgimiz yok. Sanırım AKP Genel Merkezi tarafından uygulandı. Biz de bu tür hizmetler veriyoruz fakat bize bir talep gelmedi. Keşke bizden isteselerdi. Sonuçta bu hizmet karşılığında belli bir ücret alıyoruz'' diye konuştu.



Erdoğan’ın bineceği tramvay arızalandı



Bu arada Başbakan Erdoğan'ın bugün Antalya'da gerçekleştireceği miting sonrası kısa bir şehir turu atacağı, cadde tramvayı arıza yaptı.



Meydan Kavşağı Depolama Alanı'ndan, içinde Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel, belediye bürokratları ve teknik ekiple birlikte hareket eden tramvay 150 metre ilerledikten sonra elektrik tellerinde kopma meydana geldi. Kopmayla birlikte büyük bir ateş çıktığını anlatan esnaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in arızalanan tramvaydan otomobille ayrıldığını kaydetti.



Olay yerine gelen teknik ekipler, arızalı elektrik hattını Başbakan Erdoğan'ın geliş saatine kadar düzeltmek için çalışmalara başladı.

