AKP'den yöneticilere ve gazetecilere yasak

AKP Genel Merkezi önünde parti yöneticilerine gazetecilerin soru sormasına yasak kararı getirildi. Hürriyet gazetesinden Selçuk Şenyüz'ün haberine göre, bu sabah başlatılan uygulama ile bina önünde bekleyen kameramanlara yolun karşısında beklemeleri için yer gösterildi.

Seçimlerden sonra pazartesi günü Başbakan Davutoğlu, MYK ve Bakanlar kurulu üyeleri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı öncesi aynı şekilde gazeteciler hükümet üyelerine mikrofon uzatarak seçimle yorumlarını aldılar. Davutoğlu’nun bazı bakanların yorumlarına tepki gösterdiği bildirildi, bu nedenle yöneticilerden de ayaküstü sorulara yanıt vermemeleri istendi.