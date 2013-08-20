AKP'den yerel seçim adaylarını belirlemek için 5 kademeli plan

AKP, yaklaşık 7 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde daha fazla belediye başkanlığı kazanmak ve oylarını arttırmak için 5 aşamalı strateji planı hazırladı. Plan kapsamında, yerel seçimlerin sonuçlarına etkisi büyük olduğu için halkın ve AKP teşkilatının beğendiği isimler belirlenip aday gösterilecek.

AKP aday belirleme sürecine ilişkin öncelikli olarak 5 aşamalı bir strateji planı hazırladı. Bu plan çerçevesinde çalışmalara hız verildi. Vatandaşların ve teşkilatlarının onaylamayacağı, tartışma yaratıp partinin oylarını aşağı çekecek isimlere yer vermeyecek.

5 aşamalı plan şöyle işleyecek:

Parti oyları belirlendi: AKP, öncelikli olarak kendi gücünü belirlemek için genel oy tespiti yaptırdı. Bu araştırmaya göre AKP'nin, yerel seçilmerdeki oyu yüzde 51,9 çıktı.

Aday anketleri: Adaylar ile ilgili anketler sürüyor. Vatandaşa "kimi aday görmek istersiniz" sorusu yöneltiliyor ve il, ilçe, beldelerde kamuoyunda ön plana çıkan isimler tespit edilmeye çalışılıyor. Bu araştırmalar belli aralıklar ile tekrarlanıyor.

Vekil ve örgütlere de sorulacak: İl ve ilçelerde parti teşkilatı ve milletvekilleri ile bir kamuoyu araştırması daha yapılacak. Onlara da kimleri aday görmek istediklerini sorulacak. Teşkilatları ile vatandaşların tercihlerinin örtüşüp örtüşmediğine bakılacak.

Öne çıkanlar sorulacak: Bu araştırmalar sonrası ismi öne çıkanlar ile ilgili bir araştırma daha yapılacak. İsmi öne çıkanların isimlerinin yer alacağı araştırmada vatandaşa "hangisini belediye başkan adayı olarak görmek istesiniz" diye sorulacak.

İttifak olanlar açıklanacak: Üzerinde ittifak olan isimler ise bu araştırma süreçlerinin tamamlanması beklenmeden kamuoyuna aday olarak açıklanacak. Adayların önümüzdeki iki ay içerisinde açıklanmaya başlaması öngörülüyor.

Gençlik kolları yol haritası çizdi

AKP Gençlik Kolları, istişare ve değerlendirme kampı Kızılcahamam'da devam ediyor. Gençlik Kolları MKYK üyelerinin yanı sıra 81 ilin Gençlik Kolları Başkanı'nın da katıldığı kampta, yerel seçim değerlendirmesi yapıldı ve yol haritası belirlendi. Başbakan Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan da kampa katıldı.