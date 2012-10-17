T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'den yerel seçim açıklaması: CHP'nin verdiği tarihe evet diyeceğiz

Görüşmeyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Mehmet Şandır, 27 Ekim tarihinin arkasında olduklarını söyledi.

17 Ekim 2012 19:05

Cumhurbaşkanı Gül’ün yerel seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili düzenlemeyi veto etmesinin ardından AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri görüştü. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "CHP hangi tarihi verirse 'evet' deyip MHP'ye götüreceğiz" dedi. AKP yönetiminin yarın CHP'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını öngören anayasa değişikliğini TBMM’ye iade etmesinin ardından AK Parti ve MHP bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'ı ziyaret etti.
 
Elitaş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "CHP hangi tarihi verirse 'evet' deyip MHP'ye götüreceğiz" dedi.
 
Görüşmeyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Mehmet Şandır, 27 Ekim tarihinin arkasında olduklarını söyledi.
 
MHP Grup Başkanvekili Şandır, AK Parti’den yeni bir tarih önerisinin gelmediğini de belirtti.
 
AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP desteklemezse MHP’yle düzenleme yapacaklarını belirterek, “Sorun çıkacağını tahmin etmiyoruz. Biliyorsunuz dışarıda olan arkadaşlarımız vardı. Onları getirdiğimizde, hem MHP'de hem bizde mazeretleri olan arkadaşlar vardı, sorun çözülür diye düşünüyoruz” demişti.
 
 

CHP: Gelsinler görüşelim

 
 
Öte yandan, CHP Sözcüsü Haluk Koç ise AK Parti'den bu konuyla ilgili bir görüşme talebi almadıklarını söyledi.
 
"Gelsinler görüşelim" diyen Koç, Grup Başkanvekilleriyle yapılacak görüşmenin ardından CHP MYK'da kesin bir karar verileceğini dile getirdi.
 
Koç, "Bizim de karşı önerilerimiz olacak" dedi ancak herhangi bir tarih telaffuz etmedi.
 

ETİKETLER

türkiye yerel seçimlerakpchpmhp

İlgili Haberler

AKP yerel seçim için CHP ile görüşecek

MHP ile görüşen AKP CHP ile görüşecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24