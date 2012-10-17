AKP'den yerel seçim açıklaması: CHP'nin verdiği tarihe evet diyeceğiz

Cumhurbaşkanı Gül’ün yerel seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili düzenlemeyi veto etmesinin ardından AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri görüştü. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "CHP hangi tarihi verirse 'evet' deyip MHP'ye götüreceğiz" dedi. AKP yönetiminin yarın CHP'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını öngören anayasa değişikliğini TBMM’ye iade etmesinin ardından AK Parti ve MHP bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'ı ziyaret etti.

Elitaş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "CHP hangi tarihi verirse 'evet' deyip MHP'ye götüreceğiz" dedi.

Görüşmeyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Mehmet Şandır, 27 Ekim tarihinin arkasında olduklarını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Şandır, AK Parti’den yeni bir tarih önerisinin gelmediğini de belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP desteklemezse MHP’yle düzenleme yapacaklarını belirterek, “Sorun çıkacağını tahmin etmiyoruz. Biliyorsunuz dışarıda olan arkadaşlarımız vardı. Onları getirdiğimizde, hem MHP'de hem bizde mazeretleri olan arkadaşlar vardı, sorun çözülür diye düşünüyoruz” demişti.

CHP: Gelsinler görüşelim

Öte yandan, CHP Sözcüsü Haluk Koç ise AK Parti'den bu konuyla ilgili bir görüşme talebi almadıklarını söyledi.

"Gelsinler görüşelim" diyen Koç, Grup Başkanvekilleriyle yapılacak görüşmenin ardından CHP MYK'da kesin bir karar verileceğini dile getirdi.

Koç, "Bizim de karşı önerilerimiz olacak" dedi ancak herhangi bir tarih telaffuz etmedi.