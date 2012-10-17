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Politika

AKP yerel seçim için CHP ile görüşecek

MHP ile görüşen AKP CHP ile görüşecek

17 Ekim 2012 22:07

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yerel seçimlerin öne alınmasını öngören yasa tasarısını Meclis'e geri göndermesinin ardından AKP çözüm arayışına yöneldi. MHP ile görüşen AKP, CHP'den yerel seçim düzenlemesiyle ilgili olarak randevu istedi. AKP ile CHP bugün biraraya gelecek.

CHP'den yapılan açıklamada, AKP'nin randevu talep ettiği ve bu görüşmenin bugün yapılabileceği belirtildi. AKP ve CHP'nin görüşmesi saat 16'da gerçekleşecek.

Öğle saatlerinde yapılması planlanan görüşmeye CHP'den Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ın katılacağı belirtildi.

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