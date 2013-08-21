AKP'den yerel yönetimlere yazı: Mısır'da yas var festivalleri iptal edin

AK Parti Genel Merkezi, darbe nedeniyle Mısır'daki "acıyı paylaşmak" amacıyla parti örgütü ve belediyelerden müzik etkinlikleri, konser ve eğlence programlarının iptal edilmesini istedi.

"Partiden gelen istek üzerine" Kastamonu'nun İhsangazi İlçesi Belediyesi her yıl düzenlenen ve önceki günlerde de duyurusu yapılan Sepetçioğlu ve Siyez Bulguru Festivali'ni iptal etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, 19 Ağustos tarihinde 1272 sayılı yazı ile yaz sezonunda belediyelerin 'geleneksel festival ve konser programları düzenlediği hatırlatılırken, Mısır'da darbe sonrası çıkan olaylarda demokrasi ve demokratik seçimle göreve gelmesine rağmen cezaevine konulan Cumhurbaşkanı Mursi'ye sahip çıkmak üzere barışçı eylem yapan yüzlerce insan, kadın ve çocuğun şehit düştüğü, binlercesinin yaralandığı' ifade edildi. Yazıda, şöyle devam edildi:

"Kardeş Mısır halkının yaşadığı insanlık dramı karşısında aziz milletimizin ve parti camiamızın acısı ve tepkisi büyüktür. Bu sebeple Mısırlı kardeşlerimizin acılarını paylaşmak adına müzik etkinlikleri, konser ve eğlence programlarının bir süre iptal edilmesi, bu hususta bütün kardeşlerimizin aynı hassasiyeti göstermesi uygun olacaktır. Gelişmelere göre durum değişikliği olması halinde bu konu yeniden değerlendirilecektir."

AKP İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı İsmail Yılancıoğlu, bu yazıyı İhsangazi Belediye Başkanlığı'na gönderdi. İhsangazi Belediye Başkanlığı bunun üzerine Facebook sayfasında 7-8 Eylül tarihlerinde ilçede düzenleneceği açıklanan Sepetçioğlu ve Siyez Bulguru Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.