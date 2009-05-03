AKP'den yabancıya mülk satış rekoru!

Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak’ın MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın soru önergesine verdiği yanıt, yabancılara yapılan taşınmaz satışlarının AKP hükümetleri döneminde büyük oranda arttığını ortaya koydu.



Vatan'ın haberine göre, Bakan Özak’ın verdiği bilgilere göre, Cumhuriyet tarihi boyunca yabancı gerçek kişilere toplam 44 milyon 479 bin 191 metrekare büyüklüğünde 24 bin 632 adet arsa ve arazi satışı yapıldı.



Bu taşınmazların 34 milyon 24 bin 88 metrekarelik bölümünün satışı 1 Ocak 2003-31 Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleştirildi. AKP hükümetleri döneminde yabancılara satılan arsa ve arazilerin oranı ise yüzde 76 oldu. Aynı dönemde yabancılara satılan kat mülkiyetli taşınmazların toplam miktarı ise 6 milyon 613 bin 587 metrekare, sayısı da 50 bin 911 oldu. Bu miktarın 5 milyon 653 bin 836 metrekaresi ise 1 Ocak 2003-31 Mart 2009 tarihleri arasında satıldı.



AKP hükümetleri döneminde satılan kat mülkiyetli taşınmaz sayısı 40 bin 482 olurken, bunların toplam içindeki oranı da yüzde 85’i buldu.



Bakan Özak’ın verdiği bilgilere göre, Cumhuriyet tarihi boyunca yabancılara satılan ana taşınmaz ve kat mülkiyetli taşınmazların miktarı 51 milyon 92 bin 778 metrekare sayısı da 75 bin 543 oldu. Bunlardan 39 milyon 677 bin 924 metrekaresi 1 Ocak 2003-31 Mart 2009 arasında satıldı. 75 bin 543 mülkten 54 bin 472’si AKP döneminde yabancılara satıldı.



Arsa-arazi: 1 Ocak 2003-31 Mart 2009 tarihleri arasında 34 milyon 24 bin 88 metrekarelik satış gerçekleştirildi. AKP hükümetleri döneminde yabancılara satılan arsa ve arazilerin oranı ise yüzde 76 oldu.



Kat mülkiyetli taşınmaz: 5 milyon 653 bin 836 metrekarelik satış 1 Ocak 2003-31 Mart 2009 tarihleri arasında yapıldı. AKP hükümetleri döneminde satılan kat mülkiyetli taşınmaz sayısı 40 bin 482 olurken, bunların toplam içindeki oranı da yüzde 85’i buldu.

