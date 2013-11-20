AKP'den 'w' de geri adım; Perwer 'w'ye kavuştu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta grup toplantısında Şivan Perwer ile ilgili konuşmasında Kürt sanatçının soyadını “v” ile yazan AKP’nin internet sitesi bu hafta geri adım attı. Perwer’in soyadı orijinalinde olduğu gibi “w” ile yazılırken geçen hafta yayınlanan metinde düzeltmeye gidilmedi.

İlk değişiklik dün siteye konulan Başbakan Erdoğan’ın Pazar günü Kantar Köprülü Kavşağı’nda yaptığı açıklama ile geldi. Açıklamada, Perwer’in soyadı “v” değil “w” ile yazıldı, “Nihayet hoş geldin Şivan Perwer diyorum. Evine, yuvana, vatanına, anne-baba ocağına hoş geldin diyorum, Diyarbakır’a hoş geldin diyorum. Sevenlerinin gönlüne hoş geldin.” denildi.

Aynı gün Başbakan’ın Diyarbakır’ın Bismil ve Ergani’deki konuşmaları da siteye konuldu. Her iki açıklamada da Perwer’in ismi doğru yazıldı.

Son olarak bugün de grup toplantısının metninde “Şivan Perwer” ifadesi kullanıldı. Sitede yer alan konuşmada “Açılış töreninde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani, 38 yıldır ülkesinden uzak yaşayan sanatçı Şivan Perwer, değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses de bizimle bu heyecanı paylaştılar, bizimle beraber oldular.” ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta yayınlanan metin değişmedi

Ancak bir hafta önce yayınlanan metinde değişikliğe gidilmedi. Hala AK Parti’nin sitesinde 12 Kasım’daki grup toplantısı konuşmasında “Perwer” soyadı “w” olmadan yazılıyor.

Sitede, “İbrahim Tatlıses, Şivan Perver birlikte bu törende bir düet yapacaklar, onlar da buraya katılacaklar ve çeşitli folklor gösterileriyle yerel olarak zenginleştirilecek ve 300 aileyi de böylece Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığımız bu organizasyonu yaparak evlendirmiş olacağız.” deniliyor.