AKP'den vekillere 'Yüce Divan' mesajı

AKP Grup Yönetimi, dört eski bakan hakkındaki "Yüce Divan’a sevkine gerek yoktur" raporunun, Genel Kurul’daki oylamasına tam katılım için milletvekillerine mesaj gönderdi.

Mesajda, “16 Ocak Cuma günü önemli bir çalışma yapılacağı için mutlaka TBMM’de olun” denildi. TBMM Genel Kurulu’nda gizli yapılacak olan ve parti grup kararı alma olanağı bulunmayan oylamada Yüce Divan’a sevk için en az 276 oy lazım. Bu durumda muhalefetin 223 oyuna AKP’den 53 fire eklenmesi gerekiyor. Risk almak istemeyen AKP, oylamadan önce vekillerinin eğilimini ölçmek için de nabız yoklaması yaptı. Parti yönetimi, grubu 5’e ayırdı ve 5 grup başkanvekili, yaklaşık 60’ar milletvekilinin ne düşündüklerini öğrenmeye çalıştı. Görüşülen milletvekillerinin büyük bölümünün komisyonun verdiği karar doğrultusunda oy kullanacağı saptandı. Parti grubunun yaptığı analiz, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da iletildi.

Boş oy protestosu

Parti yönetimi, ‘Yüce Divan’a sevk’ yönünde oy vereceklerin sayısının ise 10 civarında kalacağını iddia ediyor. Bazı AK Partililerin, ‘boş oy’ kullanarak kararı protesto edeceği de öne sürülüyor. Boş oy kullanılması, bakanların “Yüce Divan’a gönderilmeleri” sonucunu doğurmayacağı için parti açısından rahatlatıcı olacak. Mazeretli olanlar dışında AK Partililerin oylamaya tam kadro katılması bekleniyor. Parti yönetimi, 29 Ocak’a kadar zamanı olmasına rağmen TBMM Genel Kurulu’ndaki Yüce Divan oylamasını 16 Ocak Cuma günü yapmayı planlıyor. TBMM Başkanlığı’na verilen komisyon raporunun basımı tamamlanarak bugün milletvekillerine dağıtılacak. Parti, Genel Kurul’da karar aldırarak oylamanın 16 Ocak Cuma günü yapılmasını sağlayacak. Bu tarihin, TV’lerde Genel Kurul yayının olmadığı saatlere denk getirmek için bilinçli seçildiği belirtiliyor. Takvimin hızlandırılmasının, yolsuzluk tartışmalarını bir an önce bitirme amacı taşıdığı da ifade edildi.