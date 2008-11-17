AKP'den TMSF Başkanı Ertürk'e sert eleştiri

AKP’li Gedikli, “Pahalı satış yaptığımız için eleştiriliyoruz” diyen TMSF Başkanı Ertürk’e, “Açıklamaları, AKP hükümetinin TMSF’den hoşnut olmadığı gibi yanlış yorumlara yol açmıştır Eleştirdiğiniz o siyasi irade arkanızda olmasaydı, hangi malı haczedebilirdiniz?” diyerek tepki gösterdi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk’ün, “Tüm kesimleri uyarıyorum. Ben pahalı satış yaptığımız için eleştirilen bir kurumdan geliyorum” sözlerine, önceki geceyarısı yaptığı bir yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi. Gedikli, “TMSF Başkanı bir kamu görevlisi sıfatı ile haddini aşmıştır” dedi.



Gedikli, yazılı açıklamasında, Ertürk’ün Star TV’de yayımlanan “Arena” programındaki sözleriyle ilgili şunları kaydetti:

“Ertürk’ün yönettiği kurum eliyle satışı gerçekleşen bir televizyon programına yaptığı açıklamaların medyaya yansıması, AKP hükümetinin TMSF’nin tasarruflarından ve özerkliğinden hoşnut olmadığı gibi tamamen yanlış bir algılamaya ve yorumlara yol açacak biçimde kamuoyuna yansıtılmıştır. Temsil ettiği makamın gerektirdiği dikkatle ve sorumluluk duygusuyla bağdaşmayan, hakkaniyetten tümüyle uzak bu beyanlar, ima yoluyla hükümetimizi ve partimizi ilzam edici mahiyette olup kısa bir açıklamayı gerektirmiştir.”



Durup dururken...



Gedikli, “TMSF Başkanı bir kamu görevlisi sıfatı ile haddini aşmıştır” diyerek şöyle konuştu:

“Konunun kamuoyu tarafından doğru anlaşılması için aşağıdaki sorulara bir an önce cevap vermelidir:

AKP hükümeti döneminde çıkarılan ve kurumunuza çok önemli yetkiler veren 5020 sayılı yasa olmasaydı kaç kuruş tahsil edebilirdiniz?

Eleştirdiğiniz o siyasi irade arkanızda olmasaydı, hangi malı haczedebilirdiniz?

Size verilen yetkinin tamamını kullandınız mı?

Durup dururken böyle bir programa katılma ve sözkonusu açıklamaları yapma gereğini neden duydunuz?

Kamunun hakkını ve hukukunu korumakla yetkili bağımsız bir kamu kuruluşunun başkanı olarak medyanın ve kamuoyunun takdirini talep ediyor olmanız kurumun bağımsızlığı ile ne derece örtüşmektedir?

Bazı satışlardan dolayı, büyüklerinizden takdir yerine eleştiri aldığınızı iddia ettiğinize göre, diğer bazı satışlardan dolayı beklediğiniz takdiri alıp almadığınızı da açıklamanız gerekmez mi?”

“Bir bürokratın, medyadaki yansımasına hayran kalarak kendini siyasi iradenin üstünde bir konumda görmesi anlaşılabilir beşeri bir zaaftır, ama ‘büyüklerimiz bizi takdir etmiyor’ diyerek ve sözün ucunu açık bırakmak suretiyle, siyasi iradeyi ima yoluyla ilzam etmesi kabul edilemez.

Türkiye’de bütün dikkatlerin odaklandığı ve sorumluluk sahibi herkesin azami hassasiyet göstermesi gereken bir süreçte, TMSF Başkanı’nın elini taşın altından çekmesi manidardır.

Ayrıca, kurumun bugüne kadar tahsil ettiği kalemlerde, hükümetin ve siyasi iradenin hakkını teslim etmekte asgari bir nezaketi gerektirir. Üstelik kamu adına, kamuya ait milyarlarca YTL henüz tahsil edilmemişken, siyasi irade başta olmak üzere devletine ve milletine hizmet eden bütün kamu çalışanlarını ‘devlete hizmet cezasız kalmaz’ gibi ucuz bir yafta ile bühtan altında bırakmak açık bir haksızlıktır.”



‘Suyu bulandıranlar var’



“Suyu bulandırıp balık avlamaya çalışanların akıbeti malumdur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Siyasiler, bürokratlar, herkes, halkımız karşısında şeffaf olmak durumundadır. Partimizin hesap vereceği mercii halkımızdır.”



Açıklamada, “TMSF Başkanı’nın elini taşın altından çekmesi manidardır” ifadesinin koyu yazılması dikkati çekti.



Ertürk’ü eleştiren ‘Büyükler’ kimler?



Ahmet Ertürk, TMSF’nin bazı kamu mallarını “pahalı sattığı” için “büyükler” tarafından eleştirildiğini söylerken, “büyükler”in kimler olduğunu belirtmemişti.

Ertürk, “Bedbinlik içindeyiz, ama bu bizi yıldırmıyor. En yüksek fiyattan kamu mallarını satarken eleştiriliyoruz... Pahalı satış yaptığımız için eleştirilen bir kurumdan geliyoruz...” demişti.

