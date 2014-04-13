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Politika

AKP’den seçilen belediye meclis üyesi, partisinden istifa etti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde AKP'den Belediye Meclis üyeliğine seçilen Mehmet Nuri Barış partisinden istifa etti

13 Nisan 2014 18:05

Yerel seçimlerin ardından AKP’de 2 dönemdir Belediye Meclis üyeliği yapan Mehmet Nuri Barış partisinden istifa etti. Barış’ın istifasıyla AKP’nin meclis üyesi 5’e düştü.

Yusuf İba’nın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, seçimlerden 10 gün sonra istifa eden ve görevini bağımsız sürdüreceğini açıklayan Mehmet Nuri Barış, "Bağımsız olarak da halkımıza hizmetin en iyisini yapacağım. Onların haklarını korumak için bugüne kadar ne yaptıysam yine aynısını yapacağım. Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Artık yoruldum. Bu dönemden sonra siyaseti bırakacağım" dedi.

 

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