AKP'den referandum kitapçığı

T24 - AKP 40 soru ve 40 cevapla anayasa paketini halka anlatacak. Kitap "12 Eylül sabahı ordu yönetime el koydu" manşeti ile çıkan gazetelerin küpürleri ile başlıyor.



Halka anayasa değişikliğini anlatacak kitap Başbakan Erdoğan'ın sunuşu ile başlıyor.



AKP referandum öncesinde 40 soru ve 40 cevapla anayasa paketini halka anlatacak. 99 sayfalık kitabın sunuş yazısında Başbakan Erdoğan'ın "şimdi artık söz asıl sahibinde, milletimiz son sözü söyleyecek" cümlesi dikkat çekiyor.



Referandumun 12 Eylül darbesinin 30. yılında gerçekleşecek olmasına işaret eden AK Parti yönetimi, kitapta, ilk olarak "Anayasa değişikliğini yapmaya ihtiyaç var mıydı?" diye soruyor. Sorunun olduğu sayfada da Kenan Evren'in resmi ve "ordu yönetime el koydu" manşetiyle çıkan bir gazete küpürü yer alıyor.



Kitapta AK Parti'nin diger partilerle anayasa değişiklik sürecinde uzlaşmak için çaba harcadığı belirtilirken, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal sert bir uslupla eleştiriliyor. Baykal’ın 1982'de "Bu anayasanın betonarme hesapları yanlış" sözlerine karşılık 2008'de "Yeni anayasa yapmak idamı göze almaktır" açıklamaları yanyana veriliyor.



Ayrıca MHP'nin "Anayasa için gelen çay içip gider" sözleri ve gazete manşetleri de kitapta yer alıyor.



Deniz Baykal'ın 4 fotoğrafının yer aldığı kitapçıkta bir resim özellikle vurgulanıyor. Baykal'ın grup konuşması sırasında arkasında CHP Grup Başkan Vekili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu resim. Kılıçdaroğlu, Baykal'ın "ya savaş, ya darbe" sözlerine karşılık sessiz kalmasıyla eleştiriliyor.



Kitapta ayrıca, paketin niçin madde madde değil bir bütün halinde referanduma sunulduğu, Türkiye'de daha önce yapılan referandum ve sonuçları, değişikliğin halka ne tür avantajlar sağladığı da anlatılıyor.



40 soruluk kitabın 27 sorusu yargıya yönelik. Son bölümde ise değişikliğe "evet" demek için 40 neden sloganlaştırılarak veriliyor.





