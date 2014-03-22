AKP'den 'rakı sofralı' billboard

AKP, yerel seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale’deki billboardlara içki fotoğraflı afiş astı. Çanakkalelilerin dikkatini çeken afişin üzerine “22.00’den sonra alkolü nereden alacağız usta?” yazılamaları yapıldı.

Ersan Küçükkuru’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Kordon boyundaki aralarında 6-7 metre mesafe bulunan bilboardlardan birinde, “Belediye çalışacak Çanakkale canlanacak, kimsenin özgürlüğünü sınırlamadık. Çanakkaleli kazanacak” yazan bir meyhanede içki içen üç kişinin fotoğrafı bulunan afişe yer verildi.

Bu afişin üzerine ise bazı kişiler tarafından, “Haddi Len” yazıldı. İçkili bir mekanda oynayanların fotoğrafının yer aldığı diğer afişte ise içkili yerlerin arttığına vurgu yapılıp, “Gökçeada’da 14 olan içkili yerler ruhsatını AK Belediye 44’e çıkardı" ibaresi dikkati çekti. Bu afişin üzerine de bazı kişilerin “Hadi len", “Adamsın" ve “22.00’den sonra alkolü nereden alacağız usta?" yazdıkları dikkati çekti.