T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'den 'rakı sofralı' billboard

AKP, Çanakkale'deki billboardlara içki fotoğraflı seçim afişleri astı

22 Mart 2014 18:36

AKP, yerel seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale’deki billboardlara içki fotoğraflı afiş astı. Çanakkalelilerin dikkatini çeken afişin üzerine “22.00’den sonra alkolü nereden alacağız usta?” yazılamaları yapıldı.

Ersan Küçükkuru’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Kordon boyundaki aralarında 6-7 metre mesafe bulunan bilboardlardan birinde, “Belediye çalışacak Çanakkale canlanacak, kimsenin özgürlüğünü sınırlamadık. Çanakkaleli kazanacak” yazan bir meyhanede içki içen üç kişinin fotoğrafı bulunan afişe yer verildi.

Bu afişin üzerine ise bazı kişiler tarafından, “Haddi Len” yazıldı. İçkili bir mekanda oynayanların fotoğrafının yer aldığı diğer afişte ise içkili yerlerin arttığına vurgu yapılıp, “Gökçeada’da 14 olan içkili yerler ruhsatını AK Belediye 44’e çıkardı" ibaresi dikkati çekti. Bu afişin üzerine de bazı kişilerin “Hadi len", “Adamsın" ve “22.00’den sonra alkolü nereden alacağız usta?" yazdıkları dikkati çekti.

ETİKETLER

rakı sofrasıakpbilboardalkol yasasıiçkiçanakkaleyerel seçimlerkordonseçim afişi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24