AKP’den ‘Nobel’ tepkisi: Siyasi olduğunu düşünüyoruz!

AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Nobel Barış Ödülü’nün Kilis yerine 52 yıllık savaşı bitiren anlaşmayı imzalayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’a verilmesine tepki geldi.

AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Nobel Barış Ödülü’nün nüfusundan fazla Suriyeli mülteciyi barındıran Kilis’e verilmesi için başvuruda bulunmuştu. Bu girişim üzerine Kilis’te kampanyalar başlatılmıştı. Nobel Barış Ödülü’nün Kolombiya’da FARC’la (Kolombiya Devrimci Silah Güçleri) anlaşma imzalayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’a verilmesine Kilis’ten tepki geldi.

Kilisliler, nüfusundan fazla mülteci barındığı için Nobel Barış Ödülü’nü kendilerinin hak ettiğini iddia ederek, “Bu kararın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Kendi halkımızdan fazla mülteci barındırıyoruz. Her gün roketleri düşüyor. Suriyelilere iyi davrandığımız için bu ödülün Kilis’e verilmesi gerekirdi. Kilis hak etmesine rağmen Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’a verilmesinin siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz” diye konuştular.