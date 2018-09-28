AKP'den MHP'yle ittifak açıklaması: Muhabbet görüşmesi olarak başladı, bir adım atıldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde ittifak konusunda ‘ilk adımın atıldığını’ ve ‘iki partiden yetkili iki arkadaş arasında muhabbet görüşmesinin’ başladığını söyledi.

"Küresel Kriz ve Yeni Türkiye'nin Vizyonu" konulu toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "İttifak, adı üstünde bir ittifak zaten, daha önceki seçimde de bir ittifak oldu ve bu ittifakın sonuçları alındı. Her iki parti yetkili kurullarında bu konuyu konuşur. Şu anda ilk görüşme bu anlamda iki partiden yetkili iki arkadaş arasında kendi tabirleriyle muhabbet görüşmesi olarak başladı, bir adım atıldı. Bundan sonra partilerin yetkili kurullarına gelir ve ondan sonra da genel başkanlar bu konuyu oturur, değerlendirirler, milletin menfaatine olan, partilerin menfaatine olan bir sonuç ortaya çıkar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışacaklarını açıklamasıyla ilgili görüşü de sorulan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonominin kontrolü değil, bu konuda bakan arkadaşımız gerekli açıklamaları yaptı, uygulama içerisinde bakacağız ve göreceğiz. İnşallah Türkiye'nin hayrına olacak bir adım atılır."