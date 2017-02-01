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Politika

AKP’den kabine değişikliği iddialarına açıklama

Yasin Aktay, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı

01 Şubat 2017 23:15

AKP Sözcüsü Yasin Aktay, kabine değişikliği iddialarına ilişkin “Öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor'' dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi.

AKP Sözcüsü Yasin Aktay, yaklaşık 2 saat 40 dakika süren toplantı sonrası açıklama yaptı.

Aktay, kabine değişikliği iddialarına ilişkin ''Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor'' ifadesini kullandı.

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