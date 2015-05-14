AKP'den İzmir'e özel 'şortlu' seçim broşürü

AKP seçim çalışmalarını sürdürürken İzmir'e özel broşür hazırladı. Dört sayfalık broşürün kapağında, uzanan bir eli bileklerinden kavrayan iki el fotoğrafı yer alıyor. Fotoğrafın altında ise ’Yeni Türkiye. Kalkınan bir İzmir mümkün. Hizmete ’evet’ de kendine ve kentine fırsat ver’ yazısı yer alıyor.

AKP'nin13 yıllık iktidarında ekonomi, çevre, eğitim, sağlık ve sosyal hayat alanlarında yapılanlar İzmir ve Türkiye başlıkları altında anlatılıyor. Broşürün görsellerinde, sol kolunda dövme bulunan, askılı tişört giyen bir bedensel engelli kadın fotoğrafı ile diz üstünde şort giyen kadın ve erkek fotoğraflarına yer veriliyor. Broşür "Biliyoruz, İzmirli olmak ülkesini, bayrağını, Ata’sını sevmek demektir. Eğriyle doğruyu, sözle eylemi ayırt etmektir" ifadeler kullanılıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, İzmir’in faytonu, denizi ve buzlu bademinin de kullanıldığı broşürde şöyle yazıyor:

"Özgürlüklere, kültürlere, inançlara, dillere eşit saygıdır. Hoşgörüde cömertliktir. Toplumsal, ekonomik, siyasal hayatın zerresine kafa yormaktır. İzmirli olmak, çalışana, sözünde durana omuz vermektir. Bireysel değil, genel çıkarların hesabını yapabilmektir. Duyarlılık, kararlılık, aydınlıktır. İzmir’i temsil ise sorumluluk, dirayet ve niyet işidir. Artık doğru kadrolarla yerinde ve güçlü temsil, birlikte üretme ve hızlı büyüme zamanıdır."

'Gazi Mustafa Kemal ile ordularına selam olsun'



Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun gülümseyerek el salladığı fotoğrafının altındaki yazıda,

"Çakabey’e, Osmanlı leventlerine, ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’e, Çakıcı Mehmet Efe’ye, Kocatepe’den başlattığı yürüyüşü İzmir’de istiklalle noktalayan Gazi Mustafa Kemal ile ordularına selam olsun" yazısı yer aldı.

’İzmir'de oylarımız kemikleşti’



AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican, seçim broşüründen 2 milyon adet bastırdıklarını, bu broşürün her eve partili kadınlar tarafından dağıtılacağını belirterek şunları söyledi:

"AK Parti, hizmetleri ve özgürlüklere bakış açısıyla kendini kanıtladı. CHP’nin yaratmaya çalıştığı ’yaşam tarzına müdahale’ algısına karşılık, yerel seçimde her 3 kişiden biri AK Parti’ye oy verdi. Oylarımız kemikleşti. İzmir’de AK Parti’ye yönelik ön yargıyı samimiyetimizle yıktık. CHP hala buradan oy devşirmeye çalışsa da buna fırsat vermeyeceğiz. AK Parti, İzmir’i hizmetin kalesi yapacak."