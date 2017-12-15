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Politika

AKP'den istifa eden isim İyi Parti'de başkan oldu

Atama İyi Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından gerçekleştirildi

15 Aralık 2017 12:10

AKP’de bir dönem Çorum İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Eker, İyi Parti’nin Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Eker, son yapılan yerel seçimlerde AKP’den Çorum Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İyi Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevine AKP’li eski İl Genel Meclisi Başkanı ve AKP Çorum Belediye Başkan Aday Adaylarından Mustafa Eker atanması Çorum siyasetinde şaşkınlık yarattığı belirtildi. Alınan bilgiye göre, Eker’in atamasını İyi Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın gerçekleştirdi.

Kısa bir süre öncede İyi Parti Çorum Kurucu İl Başkanlığı görevine MHP eski Merkez İlçe Başkan Adaylarından Bekir Özsaçmacı atanmıştı. AKP eski İl Genel Meclis Başkanlarından Mustafa Eker, son yapılan yerel seçimlerde AKP’den Çorum Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.

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