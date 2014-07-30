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Politika

AKP'den istifa eden Fırat: Parti yolsuzluğu teşvik eden bir yapıya dönüştü

Kurucusu olduğu AKP'den isitifa eden Dengir Mir Mehmet Fırat: Hiç kimsede Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek bir şey söyleme cesareti yok

30 Temmuz 2014 15:14

'Ağır vebali taşıyamam' diyerek kurucusu olduğu AKP'den istifa eden Dengir Mir Mehmet Fırat, "AKP, yolsuzlukla mücadele amacıyla kurulmuştu. Şimdi bakıyorsunuz yolsuzluğu teşvik eden bir yapıya dönüştü" dedi.

BirGün gazetesinden Sebahat Karakoyun'a konuşan Fırat, "Yasaklarla mücadele etmek bir yana birçok yasak getirildi. Yoksulluk konusunda da istatistikler hangi noktada olunduğunu gösteriyor zaten" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın 'başkanlık' hevesinin ortaya çıktığını söyleyen Fırat, partinin kuruluş mutabakatını ihlal ettiğini dile getirdi. Partililerin, Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek bir şey söyleme cesaretinin olmadığını belirten Fırat, "Bir insana sürekli ‘sen haklısın’ dediğiniz zaman o insanda her yaptığının doğru olduğu, hiç yanlış yapmadığı zehabı doğar" diye konuştu.

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