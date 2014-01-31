AKP'den istifa eden Çetin: Yakında birçok vekil patır patır dökülür!

AKP'nin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettiği İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin partisinden istifa etti. Çetin Meclis'te yaptığı açıklamada, "Hukukun serbest kalması karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Birçok arkadaşımın da aynı şeyi yapacağını göreceksiniz. Hiç kimseyle temasım yok. İçerdeki hazımsızlığı biliyorum. Çoğu kişi rahatsız. İçerde konuşulur. Yakında bu insanlar patır patır dökülür" dedi.

"Fethullah Gülen’le görüşmem olmuştur, istifa etmem ya da siyasi şeylerle ilgili konuşmam olmadı" diyen Çetin, "Benim bugüne kadar kalmama vesile olan Hocaefendidir. Hocaefendi kimseye karışmaz, emir vermez. Verdiğini yazanlar da yalan yazıyor" ifadelerini kullandı.

Muhammed Çetin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Vazife verilmedikçe konuşmadım'

Ben hep kör noktaya oturdum, en arkaya. Kameralar beni çekemiyordu. Görme, görülme, kimseye yaranma durumum yok. Vazife verilmedikçe konuşmadım. Ülkemi, partimi hep savunmuşumdur. Söylenen şeyler cut and paste şekliyle birleştirilmiş şeyler. Koskoca camiaya tırpan saplanınca hızını alamayıp kendine de saplıyordur. Bir arkadaş o malum toplantıda ismini biliyorsunuz dedim ki ‘Yürütülmekte olan bir savcıya diyorsun ki ölen savcının sonu gibi olacak diyorsun, bu başka bir şeydir’

Bu bir intihardır. Millet 2 şey anlar. Ya senin de o yolsuzluklarda ismin vardır. Hiç kötü niyet yok. O da ayağa kalktı, 20-30 kişinin duyacağı şekilde ‘’O savcı ya da hakim 10-15 senelik arkadaşım. İzmir’de liman hadisesi başlayınca ‘kimler tutuklanacak isimler ver’ dedim. Savcı da olur mu öyle şey dedi. O arkadaş da ‘biz arkadaşız versene dosyayı’ diyor. Bu cevaba kızıp o tweeti attım’’ dedi herkesin içinde.

İçerde hazımsızlık var

O soğuk günlerde ayaklarım üşüdü, 2 gün rapor aldım. Sandılar ki ben haşhaşi konuşmasından sonra gidiyorum. Baktım burada iyi olamıyorum. Uçağa bindim İstanbul’a gidiyorum. Bir indim bir sürü arama olmuş. Beni göremedikleri için tahmin etmişlerdir dedim arayanlara. Biraz sonra Emre Uslu aradı. Ben de o da ABD’deydim. Oradan tanışıyoruz. Habertürk ve TRT’de geçiyor dedi. Parti ciddiyeti varsa önce beni ararlar dedim. Danışmanımı aradım. Hocam yok böyle bir şey dedi. Akşam 17.05’de iki arkadaşın dilekçesi var diye haber geldi. Bu akşam da istifa edeceğim. O 3-5 yandaşa istifa edecek diye haber geliyor ben hiçbir şey açıklamadan

Fethullah Gülen’le görüşmem olmuştur, istifa etmem ya da siyasi şeylerle ilgili konuşmam olmadı. Konuşmam da. Gülen’i tanımıyorsunuz da.

Bu kadar kalmama neden olan Gülen'dir

Hocaefendi kimsenin şahsi tercihlerinin önüme geçmez. Onunla istişare ederseniz şahsi düşüncesini söyler. Benim bugüne kadar kalmama vesile olan Hocaefendidir. Hocaefendi kimseye karışmaz, emir vermez. Verdiğini yazanlar da yalan yazıyor.

'Onlar kayıt var diyorsa ben de açıklam yaparım'

Benim amacım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Belirli insanları sokağa çıkamaz hale getirmek değil. Onlar açıklamazsa ben de açıklamayacağım. Onlar kayıt var diyorsa ben de açıklamamı yaparım. Bosna’ya gittiğimde Volkan Bey böyle bir şey konuşulmuş diyorsa ben bir şey konuşmadım. Bunlar hikaye.

Başbakan'ın sağlığı

Başbakan’a sorun (Başbakan’ın kanser olduğu iddiası) Resmi açıklamada böyle bir şey olmadığı söyleniyor, biz de buna inanıyoruz. NATO toplantılarında delegasyon bir şeyler soruyor, arkadaşlar da cevap veriyordu. NATO toplantılarına bakın sorulup sorulmadığını görürsünüz.

'Beni köftelik işlere bulaştırmayın' dedim‘

Medyadan dökülünce keşfediyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde AK Parti seçmenimiz kendi bölgelerindeki sıkıntıları anlatıyor biz de parti yönetimine aksediyoruz. Dolarlar, kasa kasa paralar… Emrullah Beyin ifadesine bakın.

Benim keşfetmem eğer bölgemizde İstanbul vekiliyim, Türkiye’nin ticaretinin, yatırımının döndüğü yer. Orada şahsen tanıklık ettiğimiz hadiseler oldu. Bunları o zaman ifade ettik partiye. İstanbul’dan köftelik işlerle alakam olmadığını o götürüldüğüm toplantılarda öğrendim. Ben bu işlerde yokum, beni köftelik işlere bulaştırmayın dedim. Ben bağımsız olarak devam ediyorum.

'Cemaat kontenjanından değilim'

Cemaat kontenjanından gelmedim. Ben geldiğimde parti idarecilerine açıkça ifade ettim: ‘Ben AK Parti vekiliyim, iş verirseniz yaparım, vermezseniz öylece sessizce dururum.’’

'Hukuk ne öngörüyorsa o yapılır'

Memleketin, sistemin dili hukuktur. Hukukta ne öngörülüyorsa o yapılır. Birilerinin sahte delil ürettiği ya da delil değiştirildiği iddia ediliyorsa buna hukuk sistemi karar verir. Arkadaşlarım arasında, konuştuğum kişiler arasında ‘Keşke olmasaydı, rahatsızım, seçminim önüme çıkamıyorum’ diyen insanlar var.

‘Başbakanın kayıtlardan haberi var’

Muhammed Çetin, gazetecilerin, “Sizin ev toplantılarını, milletvekili sohbetlerini kaydettiğiniz öne sürülüyor” sorusuna, “ ‘Başbakanın haberi var. İçindeki muhteva açıklanırsa herkes üzülür. Belli insanlar sokağa çıkamaz hale gelir. Onlar kayıt var diyorsa ben de açıklamamı yaparım. AK Parti bunu işletmek istiyorlarsa, partiye zarar verir, mesele üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Sokağa çıkamaz hale getirmek değil. Onlar açıklamadıkça, ben açıklamayacağım, insanlık gereği olarak. Kayıt var diyorlarsa ben de açıklamamı yaparım” yanıtı verdi.

‘Emre Uslu aradı’

Disipline verilmesinden haberdar olmadığını ve kendisini arayan gazetecilerden öğrendiğini anlatan Çetin, “ABD’deydim. Emre Uslu da aradı. ABD’den kendisiyle tanışıyoruz. Bazı kanallar alt yazı geçiyor diye. Ben de partinin ciddiyeti varsa beni ararlar dedim. Bana dün resmi olarak yazı geldi. Ben de istifa etmeye karar verdim” dedi.

Çetin, basın toplantısı sırasında Başbakan’ın hastalığı konusunu da gündeme getirerek, NATO toplantılarında delagasyonun kendilerine Başbakanın kanser olup olmadığını sorduğunu, bunun üzerine kendi arkadaşlarının da buna cevap verdiğini anlattı.

‘Partide ‘seçmenin önüne çıkamıyorum’ diyenler var?’

Kaç kişi daha istifa eder sorusuna Çetin, “250 yeter mi? Memnun eder mi? Vicdanları ve iradeleri arasında insanlar var. Arkadaşlarım arasında konuştuğum insanlar arasında bu kadar da olmaz ki, olmamalı, keşke olmasaydı, rahatsızım, seçmeminim önüne çıkamıyorum diyenler var, ederler etmezler, bilemem. Ben yolsuzluğu ne zaman keşfettim. Medyadan dökülünce keşfediyorsunuz. İstanbul’da AP Partili seçmenler bir takım sıkıntıları anlatıyorlar. İstanbul, Türkiye’nin ticaretinin parasının döndüğü yer, oradaki şahsen tanıklık ettiğimiz bir takım hadiseyeler oldu, parti yöneticilerimize ifade ettik. Bir vekilimizin köftelik işlerle alakam olmadığını, ben işlerde yokum, köftelik işlere bulaştırmayın. Bağımsız olarak hareket ediyorum dedi.”.

‘Cemaat kontenjanı olarak gelmedim’

Cemaat kontenjanı olarak gelmedim. Camianın içerisinde seven destekleyen kabiliyetlerinden istifade edilecek insan olarak çağrıldım. Cemaat adına hareket etmedim. Gideceğim zaman alnım açık başım dik söylerim, böyle bir şey yok.

‘Üfürükten masal bunlar’

Kasa paralar villalar gemiler var. Bu hukuk herkese lazım. Bazıları ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar kendi Hükümet medyasını ve oradaki tetikçiler marifetiyle masallar anlatılıyor üfürükten.

AKP'den İstifa eden Milletvekili Muhammed Çetin'in, istifasını açıkladığı konuşmasının tam metni çin tıklayın.