AKP'den ilk Şener istifası

Parti kurmak için AKP'den ayrılan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e destek amaçlı ilk istifa gerçekleşti.



Yozgat milletvekili Mehmet Yaşar Öztürk dün AKP'den istifa etti. Öztürk'ün Şener'in kuracağı partiye katılması bekleniyor.

AKP Yozgat Milletvekili Öztürk, TBMM Başkanlığı'na gönderdiği dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kulislerde Öztürk'ün Şener'in kuracağı partiye katılacağı dile getirildi. Şener'in AKP'den 20 milletvekili kopararak grup kurma hesabı yaptığı öğrenildi.

Öztürk'ün istifasıyla AKP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 338'e düşerken, bağımsızların sayısı 5'e yükseldi.





TBMM'de sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 338

CHP: 98

MHP: 70

DTP: 21

DSP: 13

Bağımsızlar: 5

ÖDP: 1

BBP: 1

Boş: 3

Toplam: 550