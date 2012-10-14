AKP'den 'ileri demokrasi' kitabı

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı 10 yılda 87 değişik alanda atılan demokratikleşme adımlarını ‘İleri Demokrasi Yolculuğu’ isimli kitapta topladı.

Alt başlığı ‘AK Parti iktidarında Türkiye’nin Demokratik Değişimi ve Gelişimi’ olan ve hem Türkçe hem İngilizce basılan kitabın önsözünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yazdı.

Erdoğan, ‘Değişen Türkiye’ başlığıyla yazdığı önsözde, “2000’li yıllar dünyada özgürlük alanlarının daraldığı ve devletlerin içe kapandığı yıllardı. Türkiye ise tam aksi bir istikamet izlemekteydi. Çünkü milletimiz demokratikleşmeyi, sivilleşmeyi, normalleşmeyi parti programının merkezine koyan AK Parti’yi iktidara getirmişti. AK Parti’yle birlikte artık demokratikleşme sürecini hızlandıran, insan hakları çıtasını yükselten ve geçmişin korkularıyla yüzleşen bir Türkiye vardı” dedi.



‘Durmak yok, yola devam’



AKP hükümetlerince atılan adımlar’ bölümünde, ‘Sesiz Devrim ve Tarihi Reformlar’ olarak 4 madde sıralandı.

“Kronik sorunlara neşter” vurgulamasının altında 4 madde şöyle sıralandı:

46 kez uzatılan olağanüstü hale son.

Sivilleşme: Bürokratik vesayete son.

Faili meçhul cinayetler dönemine son.

İşkenceye sıfır tolerans Kitabın ‘Neler Değişti’ başlıklı bölümünde ise basın, yargı, eğitim, farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi ve yayın yapılması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi başta olmak üzere anayasa değişikliği ve yasa değişiklikleriyle yapılan düzenlemeler sıralandı.

EMASYA protokolünün kaldırılması, “bilinmeyen dil”ayıbına son verilmesi, siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması gibi düzenlemeler tek tek anlatıldı.

Kitabın son sayfasında ise “Durmak Yok, Yola Devam” mesajına yer verildi.