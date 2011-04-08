AKP’den iki gazeteciye teklif

T24 - Milletvekili adaylarını belirlemeye çalışan AK Parti’yle ismi anılan gazetecilerin sayısı 3’e çıktı; Şamil Tayyar’ın yanına Yiğit Bulut ve Fikri Akyüz eklendi.



12 Haziran seçimleri için AK Parti ve CHP’deki aday belirleme süreçlerini, Ankara’nın iki deneyimli gazetecisi NTV’ye değerlendirdi.



Şamil Tayyar’ın olası adaylığının daha önce bilindiği iktidar partisinden, Yiğit Bulut ile Fikri Akyüz’e teklif gittiği kulislerde konuşulurken, en zor kararını ‘Silivri’de verecek olan CHP’de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da liderlik sınavına çıkacağı yine kulislerde konuşuluyor; kritik eşik yüzde 30 oy...



4 Nisan Pazartesi günü YSK’ya verilecek olan milletvekili aday listeleriyle ilgili, siyaset kulislerinde ne konuşuluyor?





AK PARTİ / Nilgün BALKAÇ



"Başbakan Erdoğan 10 kişilik bir ekiple listeyi hazırlıyor. Bu ekibin Pazar günü öğleye kadar çalışmalarını sürdürebileceği, ortaya çıkacak taslağı Başbakan Erdoğan’ın tek başına değerlendireceği ve çıkan sonucu da kurumsal kimlik anlayışı içinde önem verdiği isimlerle konuşacağı belirtiliyor.



Erdoğan’ın bakanları ve bölgelerinde etkin milletvekillerini çağırarak ne düşündüklerini soracağını kaydediliyor.



10 kişilik ekipte yer alan bazı isimlerin listeye girmeyeceği ve bu kişilerin partide farklı görevler üstenecekleri kulislere yansırken, bunlar arasında Abdülkadir Aksu ve İdris Naim Şahin’in olduğu konuşuluyor.



Başbakan Erdoğan’ın, Bakanlık sayısındaki düşüşü hesaba katarak, sadece adaylıkları değil seçim sonrası kabineyi nasıl oluşturacağını da düşündüğü belirtilirken, bazı bakanların yerlerinin kaydırılacağı; Binali Yıldırım’ın İzmir’e, Bülent Arınç’ın Diyarbakır birinci sıraya kaydırılması gibi konuşulanlar arasında. Ertuğrul Günay’ın batıdaki illerde yer alacağı kaydediliyor.



Fazla sayıda vekil çıkaran İstanbul ve İzmir gibi illerde CHP’nin öne çıkması AKP için sorun ve bu nedenle il il strateji belirlemesi gerekiyor. Batı illerinde atılacak adımlar önemli ayrıca adayların seçiminde sadakat ve liyakat kadar icraatlarını anlatacak isimler üzerinde de duruluyor. Gazeteci Şamil Tayyar aday adaylığı için Gaziantep'ten başvurusunu yapmıştı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Yiğit Bulut ile Fikri Akyüz’e AK Parti'den teklif gitti."







