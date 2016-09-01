AKP’den ihraç edilen belediye başkanı ‘FETÖ’den tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve AKP’den ihraç edilen Ilgın Belediye Başkanı Halil İbrahim Oral tutuklandı.
AKP’de ‘FETÖ’ operasyonu; 4 belediye başkanı ihraç edildi
AKP’de ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu tespit edildiği ifade edilen 4 ilçe belediye başkanı ihraç edilmişti.
Alınan bilgiye göre, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 27 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oral hakkında verilen karara, savcılık itiraz etti.
Gözaltına alınan Oral, işlemlerinin ardından tekrar adliyeye sevk edildi. Oral, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, 25 Ağustos Perşembe günü FETÖ ile bağlantısı tespit edilen Oral'ın partiyle ilişkisinin kesildiğini bildirmişti.