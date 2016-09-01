T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP’den ihraç edilen belediye başkanı ‘FETÖ’den tutuklandı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Halil İbrahim Oral, itiraz üzerine tutuklandı

01 Eylül 2016 18:26

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve AKP’den ihraç edilen Ilgın Belediye Başkanı Halil İbrahim Oral tutuklandı.

AKP’de ‘FETÖ’ operasyonu; 4 belediye başkanı ihraç edildi

AKP’de ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu tespit edildiği ifade edilen 4 ilçe belediye başkanı ihraç edilmişti.

Alınan bilgiye göre, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 27 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oral hakkında verilen karara, savcılık itiraz etti.

Gözaltına alınan Oral, işlemlerinin ardından tekrar adliyeye sevk edildi. Oral, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, 25 Ağustos Perşembe günü FETÖ ile bağlantısı tespit edilen Oral'ın partiyle ilişkisinin kesildiğini bildirmişti.

ETİKETLER

Halil İbrahim Oralakpbelediye başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24